Вернутся ли в Беларусь 20-градусные морозы, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погодный сценарий февраля имеет настолько закрученный сюжет, что можно написать не один интригующий роман. В нем тесно переплетаются две сюжетные линии: атлантическое тепло и арктический холод, длительность которых определяется атмосферной поддержкой со стороны западных циклонов и скандинавских антициклонов. Так, 13-14 февраля в Беларуси продолжит царить оттепельная погода благодаря циклону «Тамара», а в дальнейшем зима закрутит роман с гребнем высокого давления, который вернет в наши края уже привычные 20-градусные морозы», — рассказали в Белгидромете.

В ближайшие двое суток, 13-14 февраля, погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающие с Западной Европы. Поэтому во многих районах страны пройдут осадки различной фазы (снег, мокрый снег, дождь) и интенсивности.

В пятницу, 13 февраля, на большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег, по северу со снегом). В отдельных районах возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, днем местами по северу налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем — от минус 1 до плюс 5 градусов.

В субботу, 14 февраля, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами возможны туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 8 градусов по северо-западу до плюс 2 градусов по юго-востоку.

15-18 февраля с ростом атмосферного давления количество и интенсивность осадков уменьшится. При этом с севера Европы начнет поступать воздушная масса арктического происхождения, температурный фон станет понижаться. Если в ночные часы в воскресенье, 15 февраля, он еще будет колебаться от минус 5 градусов по югу до 19 градусов мороза по северу, то в понедельник — среду, 16-18 февраля, окажется в пределах от минус 10 до 21 градуса мороза. При условии длительных прояснений воздух охладится до 22-26 градусов ниже нуля, а максимальные значения температуры воздуха днем будут находиться в диапазоне от минус 3 в южных до 15 градусов мороза в северных районах страны. С понижением температурного фона ожидается, что в осадках станет преобладать снег. При колебаниях температурного фона местами будут отмечаться гололедно-изморозевые явления и туманы.

В воскресенье, 15 февраля, местами, а днем по югу страны во многих районах снег. Днем по югу слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по югу до минус 19 градусов по северу. Днем будет 5-12 градусов ниже нуля, в южных районах местами — минус 3-4 градуса.

В понедельник, 16 февраля, преимущественно по юго-востоку страны ожидается снег, слабая метель. Местами на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов мороза, при прояснениях — до минус 22 градусов. Днем будет 6-13 градусов мороза, местами — до минус 15 градусов.

Во вторник, 17 февраля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморозь. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 14-21 градус мороза, при прояснениях — до минус 26 градусов. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля.

В среду, 18 февраля, ночью местами пройдет кратковременный снег. Днем на большей части территории страны пройдет снег, по югу мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов мороза. Днем будет 6-13 градусов ниже нуля, по югу местами — минус 3-5 градусов.