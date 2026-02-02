В областном и районных центрах не везде обеспечена надлежащая уборка снега с прилегающих к предприятиям территорий, дорог и тротуаров. Парковки и площадки у социальных объектов преимущественно почищены, у остальных организаций еще есть над чем работать.

В отдельных районах обработка улиц противогололедными материалами проводится несвоевременно. Актуальным остается вопрос расчистки подходов к остановкам и пешеходным переходам.

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что стоит особое внимание уделить дворовым территориям и участкам у торговых объектов.

Гомельщина официально