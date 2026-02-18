Все, что нужно знать о вступительной кампании — 2026

Выпускникам школ в этом году, как и в минувшем, предстоит сдавать централизованные экзамены (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ). Сразу успокоим будущих абитуриентов: принципиальных новшеств во вступительной кампании не предвидится, однако есть важные уточнения, которые лучше иметь в виду.

Централизованный экзамен

Результаты ЦЭ используются и для аттестата, и для поступления в вуз: они переводятся в 10-балльную систему (среднее арифметическое с годовой отметкой) и в 100-балльную для сертификата.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЭ

26 мая — экзамен по предмету на выбор. В перечне впервые появится дисциплина «История Беларуси в контексте всемирной истории».

29 мая — белорусский или русский язык (по выбору учащегося).

ПУНКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Будут действовать 144 пункта, среди которых 30 — на базе учреждений высшего образования, 57 — на базе учреждений общего среднего образования и 57 — в колледжах. Время прибытия — не позднее чем за 30 минут до начала экзамена. Перечень пунктов и закрепленные за ними школы уже утверждены.

Что меняется

Заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова рассказала о точечных корректировках в проведении и организации ЦЭ.

При регистрации в бланке ответов теперь нужно указывать не серию и номер паспорта, а идентификационный номер — буквенно-цифровой код, который остается прежним даже при замене паспорта. Это очень важная корректировка с учетом того, что срок действия сертификатов — два года.

Участники ЦЭ, которые используют устройства, в том числе смартфоны, с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, допускаются с ними в аудиторию. При этом дополнительные медицинские справки представлять не надо — школа самостоятельно вносит эти данные при регистрации.

Уточнены требования к калькуляторам, которые можно использовать при выполнении экзаменационных работ по химии и физике. Разрешен только простой однострочный калькулятор, который позволяет совершать арифметические действия — сложение, вычитание, деление, умножение, извлечение квадратного корня.

В аудитории контролируют процесс не менее трех человек — педагоги либо уполномоченные лица. При этом учитель, преподающий предмет, по которому проводится централизованный экзамен, в аудитории находиться не должен.

Обратите внимание!

За шпаргалку, присутствие или использование телефона, а также за попытку вынести задания грозит удаление с экзамена. «Заметки» на ладони тоже считаются. Усилены требования, согласно которым участникам централизованного экзамена запрещено выносить из аудиторий экзаменационные материалы, рабочие листы, рукописные заметки и другие носители информации, включая записи на руках.

Учащимся, удаленным из аудитории, предоставят возможность сдать централизованный экзамен в августе. Аттестат об общем среднем образовании они получат, но участвовать во вступительной кампании в 2026 году уже не смогут.

Централизованное тестирование

ЦТ сдается после окончания школы, его результаты учитываются при поступлении в вузы.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ

Регистрация на тестирование в основные сроки пройдет с 9 по 22 апреля. Помните: каждый должен пройти эту процедуру самостоятельно (в случае с ЦЭ процесс на контроле педагогов). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 8 по 11 июня.

♦ 26 и 29 мая 2026 года ЦТ пройдет в единый день с ЦЭ по тем же предметам.

♦ 2 июня 2026 года — ЦТ по математике, биологии, географии, иностранному языку.

♦ 5 июня 2026 года — ЦТ по истории Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведению, химии, физике.

Также назначены резервные дни для проведения ЦТ:

18 июня можно будет пройти тест по всем предметам;

20 июня — по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ;

22 июня — по русскому и белорусскому языкам.

Выдача сертификатов ЦТ — с 1 июля.

ВАЖНО!

Абитуриенты с особыми индивидуальными потребностями при регистрации на ЦТ представляют медицинскую справку о состоянии здоровья и в заявлении указывают о необходимости создания для них специальных условий, обращает внимание начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

Чего ждать от заданий на ЦТ и ЦЭ

Сложность тестов полностью соответствует базовому уровню школьных заданий.

Важное значение в подготовке к ЦЭ и ЦТ имеет репетиционное тестирование. Оно проходит в три этапа. Два уже состоялись, третий будет в марте — апреле. К слову, на данный момент в РИКЗ обработано более 240 тысяч бланков ответов участников репетиционного тестирования.

Абитуриенты также могут принять участие в дистанционном тестировании на сайте РИКЗ. Оно бесплатное и удобно тем, что с тестовым материалом работать можно не выходя из дому.

Результат есть

Итоги репетиционного ЦЭ станут известны уже сегодня

Масштабная репетиция централизованного экзамена прошла 31 января. Баллы за РЦЭ продемонстрируют, насколько ребята готовы к решающему испытанию, подводящему итог обучения в школе. В РИКЗ рассказали, что все бланки обрабатываются неоднократно для исключения какой-либо технической ошибки.

