Если вы заметили, что ваш ребенок стал более раздражительным или нервным, возможно, он испытывает тревожность.

Гормональные изменения. Подростковый возраст сопровождается резкими изменениями гормонального фона, который влияет на эмоциональное состояние

Социальная адаптация. У многих подростков возникают сложности при общении со сверстниками, страх быть отвергнутым или непонятым.

Стрессовые ситуации дома или в школе. Конфликты с родителями, учителями или одноклассниками.

Переживания из-за внешности. Если они чувствуют себя недостаточно красивыми или уверенными в себе, то тревога усиливается.

Информационная перегрузка. Чрезмерное потребление контента может привести к чувству неопределенности и страха перед будущим.

Отсутствие поддержки от близких людей. Иногда родители не осознают серьезность переживаний своего ребенка, считая их несущественными

Помните, подростку нужна ваша поддержка!

