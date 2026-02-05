Яблоневые сады будут высажены по всей стране в честь Года белорусской женщины. Об этом журналистам сообщила председатель Белорусского союза женщин (БСЖ) Ольга Шпилевская, передает корреспондент БЕЛТА.





Первая часть яблоневого сада заложена в прошлом году в Минском районе. «Мы попробовали. Любая акция должна, как говорится, зайти в народ, мы хотим увидеть отдачу, понять, что женщинам это интересно. Все, что не вызывает отклика, не стоит продолжать. Учитывая, какой отклик вызвал наш проект по созданию яблоневых садов и как многие выразили желание участвовать в нем, мы решили в этом году провести масштабную акцию по высадке яблоневых садов по всей стране. Это особенно актуально в Год белорусской женщины — мы хотим оставить красивый след в виде садов на будущее и создать память об этом особенном событии. Сейчас идут работы по определению участков земли, где будут располагаться сады, выбираются сорта яблонь. Я уверена, что с каждым годом эти сады будут только расширяться. Наша главная цель — передать тепло и заботу через такие инициативы», — рассказала Ольга Шпилевская.