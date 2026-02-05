Яблоневые сады будут высажены по всей стране в честь Года белорусской женщины. Об этом журналистам сообщила председатель Белорусского союза женщин (БСЖ) Ольга Шпилевская, передает корреспондент БЕЛТА.


Первая часть яблоневого сада заложена в прошлом году в Минском районе. «Мы попробовали. Любая акция должна, как говорится, зайти в народ, мы хотим увидеть отдачу, понять, что женщинам это интересно. Все, что не вызывает отклика, не стоит продолжать. Учитывая, какой отклик вызвал наш проект по созданию яблоневых садов и как многие выразили желание участвовать в нем, мы решили в этом году провести масштабную акцию по высадке яблоневых садов по всей стране. Это особенно актуально в Год белорусской женщины — мы хотим оставить красивый след в виде садов на будущее и создать память об этом особенном событии. Сейчас идут работы по определению участков земли, где будут располагаться сады, выбираются сорта яблонь. Я уверена, что с каждым годом эти сады будут только расширяться. Наша главная цель — передать тепло и заботу через такие инициативы», — рассказала Ольга Шпилевская.

По ее словам, проект инициирован не просто так. «Нам было важно оставить после себя какой-то след. А что может быть лучше, чем построенный дом или посаженное дерево? У нас открылся дом белорусской женщины — пространство, которое всегда готово принять женщин разных категорий. И мы очень хотели посадить дерево, которое останется после нас. Мы выбрали яблони, потому что они приносят плоды. Эти плоды мы планируем собирать своими руками и передавать тем, кто в них нуждается — социальным приютам, детским домам, пожилым людям и детям. Это станет доброй историей с продолжением, которая затронет сердца людей», — добавила председатель БСЖ.