Провела заседание заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Кураликова. В работе комиссии приняли участие первый заместитель начальника отдела внутренних дел Александр Левченко, помощник прокурора района Иван Кольчевский, руководители учреждений образования, субъекты профилактики. Среди вопросов, рассмотренных членами комиссии, материалы в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2024 г. №1055 «О признании детей находящимися в социально опасном положении и нуждающимися в государственной защите», административные правонарушения.

Постановка в СОП (социально опасное положение) – это мера защиты детей, чьи родители не исполняют свои обязанности, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками или не обеспечивают базовые потребности детей (жилье, еда, уход), что подтверждается социальным расследованием. В числе семей, рассмотренных в ходе работы комиссии, сегодня были и те, кто устранил причины, нормализовал обстановку в семье и дети больше не находятся под угрозой. Эти семьи были сняты с учета. Однако они останутся под наблюдением специалистов (социально-педагогической службы, классного руководителя) еще в течение 6 месяцев. В течение этого времени проводится мониторинг условий проживания и воспитания детей, чтобы убедиться в устойчивости положительных изменений.

Татьяна Титоренко

Фото автора