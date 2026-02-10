Жидкие конфеты и сладкие спреи с недопустимыми добавками изъяли из торговых объектов в Гомельской области. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на региональную инспекцию Госстандарта.

Небезопасные лакомства обнаружены в торговой розничной сети во время контрольно-надзорных мероприятий. Сладости не отвечали установленным требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Так, при производстве жидкой конфеты-спрея «Мокрая конфета граната» китайский изготовитель применял заявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку — консервант дегидроацетат натрия (Е266).

В составе жидкой конфеты-спрея «Мокрая конфета телефончик» обнаружена не заявленная китайским изготовителем бензойная кислота. Ее количество превышало допустимый уровень в 2,4 раза, также превышено количественное содержание консервантов, нарушены требования к маркировке продукции.

«При производстве жидкой конфеты «Сластилэнд» в форме мороженого одноименной торговой марки китайского производителя использована пищевая добавка — подсластитель цикламат натрия (Е952), которая не допускается при производстве данного типа конфет. А в составе кислых конфет Sour candy со вкусом колы обнаружен одновременно сахар и пищевая добавка подсластитель аспартам (Е951), что не допускается», — пояснили в областной инспекции Госстандарта.

По результатам проведенных надзорных мероприятий приняты меры по прекращению реализации, изъятию из обращения, а также по запрету ввоза опасной продукции на территории Беларуси.

Сведения об этой и другой продукции, не соответствующей установленным требованиям по безопасности, можно найти в Реестре опасной продукции в официальном телеграм-канале Госстандарта «Безопасность и качество».