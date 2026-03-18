Военная академия Республики Беларусь.
Начало мероприятия в 9.30.
Адрес: г. Минск, ул. Фогеля, 1Н.
Военный факультет в Белорусском государственном университете
Начало мероприятия в 11.00.
Адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 116 (Национальная библиотека Беларуси. Станция метро «Восток»).
Военно-технический факультет в Белорусском национальном техническом университете
Начало мероприятия в 9.30.
Адрес: Минск, улица Независимости, 59 (станция метро «Академия Наук»).
Военно-медицинский институт в Белорусском государственном медицинском университете
Начало мероприятия в 9.00.
Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского, 83 (станция метро «Петровщина»).
Военный факультет в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники
Начало мероприятия в 10.00.
Адрес: г. Минск, ул. Петруся Бровки, 10 (станция метро «Академия наук»).
Военный факультет в Белорусской государственной академии авиации
Начало мероприятия в 10.00.
Адрес: г.Минск, ул. Уборевича, 77 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).
Военный факультет в Гродненском государственном университете им. Я.Купалы
Начало мероприятия в 10.00.
Адрес: г. Гродно, ул. Ожешко, 22.
Военно-транспортный факультет в Белорусском государственном университете транспорта
Начало мероприятия в 10.00.
Адрес: г. Гомель, ул. Кирова, 34 (вход с проспекта Победы).
Абитуриентам расскажут о специальностях, которые предлагают факультеты, особенностях поступления в вузы и перспективах получения военного образования.