Вернутся ли в Беларусь ночные морозы на фоне дневной оттепели, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Весна в Беларуси стартовала с высоких температурных показателей. Так, 1 марта в разгар дня воздух прогрелся до 6-13 градусов выше нуля. В результате чего во многих городах страны были побиты суточные рекорды тепла. В первую половину рабочей недели Атлантика продолжит радовать белорусов теплой погодой, лишь периодически пряча солнце под облачными массивами фронтальных разделов. К концу недели положительная температурная аномалия немного сократится, но благодаря антициклону, светлых и солнечных мгновений станет больше. Так, в ближайшие трое суток (3-5 марта) в Беларуси сохранится теплая погода с температурным фоном в основном на 1-5 градусов выше средних многолетних значений (климатическая норма первой декады марта минус 2,5 — плюс 1,1 градуса). Ночные минимумы будут находиться в пределах от минус 8 до плюс 3 градусов, а дневные максимумы окажутся в диапазоне от нуля до плюс 8, в западных и юго-западных районах столбики термометров поднимутся до 9-12 градусов тепла. Вместе с тем малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, обусловят в отдельных районах страны кратковременные осадки (в основном мокрый снег, дождь). При этом 5 марта (четверг) местами будет усиливаться ветер с порывами 15-18 м/с», — рассказали синоптики.

Во вторник, 3 марта, ночью и утром местами, а по северо-востоку страны во многих районах ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем). Днем будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. Ночью и утром во многих районах, днем местами на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами — минус 4-8; днем будет 1-7 градусов выше нуля, по Брестской области — до плюс 10.

В среду, 4 марта, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, в западных и северо-западных районах — плюс 1-2, днем будет от плюс 2 градусов по северо-востоку до плюс 12 градусов по юго-западу.

В четверг, 5 марта, местами по стране ожидается кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах — гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет 1-8 градусов тепла, по западу — до плюс 10.

«В дальнейшем (6-8 марта) с северо-западными потоками начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон немного понизится и в ночные часы станет колебаться от плюс 1 до минус 7 градусов, при прояснениях воздух охладится до минус 10, а максимальные значения днем будут находиться в пределах от нуля до плюс 10 градусов, по западу, юго-западу воздух прогреется до 13-14 градусов выше нуля. Вместе с тем при повышенном фоне атмосферного давления существенных осадков не прогнозируется, лишь ночью и утром 6 марта в отдельных районах при прохождении фронтального раздела будут отмечаться кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). При колебаниях температурного фона местами слабые туманы и гололедные явления», — поделились прогнозом синоптики.

В пятницу, 6 марта, ночью и утром местами ожидаются небольшие кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег), днем будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, при прояснениях — до минус 10, днем будет от нуля до плюс 7 градус, по западу — до плюс 10.

В субботу, 7 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7 градусов, местами — до минус 10, днем будет от плюс 2 градусов по северу до плюс 13 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 8 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, при прояснениях — до минус 10, днем будет 3-10 градусов тепла, по западу — до плюс 15.