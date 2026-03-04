5 марта ко Дню Конституции Республики Беларусь в прокат выходит фильм в смешанной форме «Конституция Республики Беларусь», производства киностудии «Беларусьфильм».

В кинотеатре «Крынiца» показ фильма пройдет 5 и 6 марта в 13.30.

Фильм, сочетающий в себе элементы игрового и неигрового кино, рассказывает о молодом человеке, попавшем под влияние зловредной компьютерной программы, подстрекающей героя к нарушению закона.

«Электронной злодейке» противостоит «Правобот», который, опираясь на статьи Конституции Республики Беларусь, помогает герою вырваться из «электронной паутины» и осознать важность изучения и соблюдения Основного закона страны.

Новинка запланирована к широкому показу во всех кинотеатрах страны.

Подготовила Екатерина Зайкова