«Белавиа» выполнит вывозные рейсы Дубай — Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.



«Сегодня, 3 марта, запланирован рейс Дубай — Минск, на котором будут перевезены пассажиры с авиабилетами на рейс Дубай — Минск 28 февраля. 4 и 5 марта регулярные рейсы Минск — Дубай отменены. В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время идет процесс получения разрешений на выполнение рейсов.

«Пассажиры, вылет которых будет организован вывозными рейсами, будут проинформированы авиакомпанией или туристическими операторами по контактным данным, указанным при бронировании», — отметили в авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов могут: оформить возврат полной стоимости билета (по месту приобретения); бесплатно перенести вылет по тому же маршруту с сохранением класса обслуживания (при наличии свободных мест).

Решение об обмене билета необходимо принять не позднее 15 марта, после указанной даты по таким авиабилетам может быть оформлен только возврат.

«Авиакомпания прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, вызванные сложившейся ситуацией в регионе», — отметили в пресс-службе.