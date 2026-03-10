Белорусский лыжник Роман Свириденко завоевал золото в классическом спринте на XIV Паралимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



21-летний спортсмен стал победителем в классах LW2-LW9 (стоячие атлеты с поражениями конечностей). В квалификации спринта Свириденко показал только 12-й результат среди 30 участников и занял последнее проходное место в следующую стадию. Далее Роман одержал победу в полуфинале и также финишировал первым в финале, на три секунды опередив серебряного призера немца Себастьяна Марбургера. Тройку призеров замкнул француз Бенжамен Давье, уступивший белорусу семь секунд.

Ранее в нынешнем сезоне Свириденко выиграл спринт на январском этапе Кубка мира в Германии. Золотая медаль Романа стала для нашей команды первой наградой на текущей Паралимпиаде. В этом же виде программы в классах LW10-LW12 (сидячие атлеты) у женщин белоруски Лидия Лобан и Валентина Бирило остановились на стадии полуфиналов, заняв 9-е и 12-е места соответственно. В классах LW2-LW9 среди девушек наша Дарья Федькович расположилась на 14-й строчке.