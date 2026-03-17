Во время активного таяния снега и вскрытия рек жителям, проживающим в зоне возможного подтопления, необходимо быть предельно осторожными с электричеством.

Весеннее половодье, вызывающее значительное увеличение уровня воды в водоемах и реках, приводит к подтоплению береговой линии. Это чревато различными повреждениями электрооборудования, попадающего в зону подтопления. При подъеме паводковых вод, на участках по которым проходят воздушные линии электропередачи, возможно временное снижение безопасного габарита, увеличивается вероятность поражения электрическим током. Поэтому под проводами ВЛ, попавших в зону затопления, крайне опасно находиться, ловить рыбу, кататься на лодке

Чтобы уберечь себя и своих близких от поражения электротоком, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:

не приближаться к находящимся в зоне затопления трансформаторным подстанциям и воздушным линиям электропередачи;

не проплывать под линиями электропередачи из-за уменьшения расстояния от поверхности воды до проводов;

не использовать электроприборы рядом с водой, не работать с электроприборами мокрыми руками или в мокрой обуви;

отключить подачу электричества (отключить вводной автомат или вывернуть пробковые предохранители) при резком подъеме воды, при затоплении жилища;

использовать розетки в домах после затопления можно только после их полного высыхания и проверки исправности электропроводки.

О замеченных повреждениях воздушных и кабельных линий, открытых дверях и других нарушениях работы трансформаторных подстанций сообщайте дежурному диспетчеру вашего района электрических сетей по единому номеру – 144 или номеру диспетчерской службы электросетевого филиала.

Буда-Кошелевская районная энергогазинспекция

Гомельское межрайонное отделение Филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области