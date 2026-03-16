Единый урок, посвященный трагедии в Хатыни, пройдет в школах Беларуси 19 марта. Такая информация размещена на Национальном правовом-интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В ходе урока рекомендована работа с учебным изданием «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Для подготовки и проведения урока в 1-4-х классах могут быть привлечены подготовленные учащиеся 9-11-х классов.

Педагоги обсудят с учащимися, почему важно сохранять память о Великой Отечественной войне, как защищать историческую правду в современном мире, какие уроки прошлого помогают строить будущее. Ключевым моментом занятия должны стать высказывания учащихся собственных суждений о трагических событиях в Хатыни. Это поможет не только углубить понимание исторических фактов, но и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти, а также ценность мира и жизни.

Информационно-методические материалы для подготовки и проведения урока размещены на Национальном образовательном портале.