Заявления ­­Президента в ходе отчета Правительства — задачи для каждого

Принимая 17 февраля отчет Правительства за 2025 год, Глава белорусского государства провел с руководством экономического блока страны жесткий и принципиальный разговор. Однако адресован он был не только Совету Министров, а, по сути, всем и каждому из нас. Поскольку главная фабула разговора была определена четко и безусловно: качественный рост благосостояния населения должен обеспечиваться эффективным трудом, и это касается абсолютно всех.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Приукрашивать ничего не надо. Время почти военное. Экономика стала реальным полем боя. Экономическими инструментами достигаются цели классической войны: отобрать ресурсы, вызвать социальные протесты, заставить выполнять не наши правила — жить по другим правилам. Я хочу, чтобы вы раскрыли глаза и поняли, как развивается мир. Системность в выполнении задач, оперативность подготовки решений, жесткая исполнительская дисциплина — основа вашей дальнейшей результативности. Хотите работать — давайте будем работать. Если объявили время конкретных дел, то и за их отсутствие будет конкретный спрос.

В ходе отчета Правительства за 2025 год, 17 февраля 2026 года

Мобилизоваться всем — в интересах каждого

Как известно, осознание и признание проблемы — это уже половина ее решения. Непосредственный участник того мероприятия министр информации Марат Марков в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» отметил прежде всего традиционную открытость белорусского лидера, что давно не является современным трендом в большой политике:

— Такого стиля не придерживаются руководители, например, европейских стран, которые пытаются недуг превратить в подвиг. Когда в условиях энергетического кризиса руководители соседних стран перекладывают ответственность за существующие проблемы на свое население — это говорит о разности в понимании лидерства.

Лидер нации — это человек, который способен взять на себя ответственность за страну и не боится говорить правду. И наш ­­Президент является тому примером.

Звучавшая же в ходе отчета, и порой довольно остро, критика Главы государства была абсолютно обоснованной, подчеркнул министр. Но слышать ее и анализировать должны не только непосредственные адресаты:

— Определенные параметры не были выполнены. Но в то же время нельзя говорить, что работать над этим должно только Правительство. Посыл был в том, чтобы каждый на своем месте четко выполнял свои обязанности. Что касается экономики и показателей, ­­Президент привел очень верную мысль: люди не едят цифры и статистику. Поэтому надо каждую ситуацию экстраполировать на жизнь конкретных людей.

По мнению Марата Маркова, главный вывод этого разговора — необходимость мобилизации:

— Сегодняшние внешнеполитические условия таковы, что экономика становится определяющим фактором.

Нашу экономику пытаются разрушить извне — вводят против нас санкции, связанные с технологиями и финансами. Все это делается для того, чтобы разрушить Беларусь изнутри без военных действий. И эти вещи нужно осознавать. В данной ситуации общество должно мобилизоваться. Не только в экономике, в работе Правительства, но и в работе каждого руководителя на местах.

Вместо самоуспокоенности — производственная самодостаточность

Сегодня мировая экономика, а значит, региональная и национальная, находится в санкционной паутине. Кроме того, предпринимаются попытки установления контроля над цепочками поставок. Западное направление, которое не было приоритетным, однако оставалось значимым с точки зрения наших вложений в логистику, практически заморожено. В этих условиях магистральной линией выступает противодействие самоуспокоенности, отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина:

— За предыдущую пятилетку белорусская экономика доказала свою устойчивость и наличие потенциала для развития. Сделано многое, что позволяет запустить следующий цикл. ­­Президент Беларуси подчеркнул, что все необходимые стратегические документы приняты, прежде всего программа социально-экономического развития. Выполнение приоритетных задач обеспечено системными подходами. Вместе с тем ситуация такова, что требуется своего рода мобилизация. Задачи, поставленные Главой государства, направлены на углубление линии производственной самодостаточности.

При этом отдельное внимание было уделено отстаиванию белорусских интересов на российском рынке, обратила внимание аналитик БИСИ:

— Российская экономика находится в сложном положении, и простых решений на этом направлении экспорта не будет. Вместе с тем российские регионы готовы наращивать сотрудничество с Беларусью. Сегодня важно использовать те возможности, которые созданы в России. Необходимо последовательно раскрывать потенциал совместных производств. В 2025 году были запущены новые взаимо­выгодные проекты по переработке шерсти, сборочное произ­водство мотоциклов из белорусских машинокомплектов в Вязьме, построен масло­экстракционный завод в Сморгони, открыты производственные корпуса по изготовлению лифтовых станций в Колпино. В торговле дан старт строительству мультибрендовых центров белорусской техники в Санкт-Петербурге, Ростовской области, Приморском крае и Рязани.

В целом новый уровень интенсивного развития экономики нашей страны зависит только от нас, от качественной работы на местах, понимания сложностей и правильного восприятия критики со стороны Главы государства.

Задача — для всей Беларуси

Если мы не даем объективную оценку ситуации, мы не способны адекватно реагировать. Однако при этом у всех белорусов должно быть понимание, что в непростых условиях находится не Правительство, а сама страна, подчеркивает политолог Вадим Боровик:

— Разница принципиальна. У некоторых обывателей складывается впечатление, что Правительству поставили сложные задачи, что ­­Президент с чем-то борется. Нет. Александр ­­Лукашенко координирует работу всего управленческого аппарата, но проблема и задача — для всей Беларуси, для каждого гражданина. Качественно и эффективно каждый на своем месте должен решать конкретные задачи.

И тот факт, что антибелорусские незаконные санкции влияют на экономику, не является оправданием собственной безынициативности или неэффективности работы, отмечает он:

— Санкции не подводят к тому, чтобы производить некачественную продукцию. Значит, надо делать качественную. Да, на новых рынках сложно. Но тот же падеж скота — больная тема для ­­Президента — санкциями не оправдаешь. И яблоки сохранить не могли. Или лес, который гниет. У нас производительность труда ниже, чем в передовых странах. Значит, надо работать интенсивнее. Как уже неоднократно говорил Александр ­­Лукашенко, лучше воевать на мирном поприще, чем с винтовкой в руках. Потому что безответственность и экономические проблемы часто ведут к тому, что третьи страны этим пользуются, в том числе и военным путем.

Эксперт уверен, что, если хотим сохранить суверенитет, социально-политическую стабильность и развиваться, мы должны работать не просто хорошо, а лучше конкурентов:

— Именно так ­­Президент ставит вопрос. Да, он говорит: условия сложные. Мы это понимаем. Все субъекты хозяйствования испытывают давление — и в расчетах, и в поиске новых рынков. Но другого пути нет —

надо мобилизоваться. Вот почему ­­Президент использует термин «мы работаем в военных условиях». Мобилизация нужна всего общества, не только Правительства. Это важно понимать, чтобы достойно пройти этот период. Это в наших интересах.

Результат есть, но успокаиваться нельзя

Заместитель председателя райисполкома Артем Гришай:

– Экономика в сложнейших современных реалиях должна быть, прежде всего, стабильной и сильной. От ее устойчивого развития зависят поступления в бюджет и рост заработной платы, а значит, и благосостояние каждого жителя.

В первую очередь экономику района формируют сельскохозяйственная и промышленная сферы. И, нужно отметить, за последние годы по основным показателям в них наблюдается устойчивый рост. Так, в 2025 году объем производства промышленной продукции, включая стоимость давальческого сырья, в фактических ценах составил более 500,0 млн. руб., или 112,3% к аналогичному периоду 2024-го.

Только за прошлый год созданы 13 новых юридических лиц, с начала текущего – 4 юрлица в сфере строительства. Это говорит о том, что Будакошелевщина привлекательна для вложения инвестиций. Получен достойный результат – 173 млн. руб., направленных в основном на строительство новых объектов. В нынешнем году инвестиции будут вкладываться в приобретение машин и оборудования. В целом же за пятилетку привлечено инвестиций более чем на 500 млн. руб., особенно успешными в этом направлении были три последних года. В настоящее время продолжается строительство фермы откорма цыплят-бройлеров РУП «Белоруснефть-Особино» вблизи д. Уза. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объем производства и создать новые рабочие места. К слову, за пять предыдущих лет в ходе реализации инвестиционных проектов были трудоустроены 329 человек. На следующую пятилетку определены 6 опорных проектов для реализации как в промышленности, так и сельском хозяйстве.

Несмотря на санкции, 14 предприятий и организаций различной формы собственности района экспортировали свою продукцию более чем в 12 стран мира. Основной партнер – Российская Федерация. По итогам 2025-го экспорт товаров составил 163 млн. долл. США, в 1-м квартале текущего года планируется достичь порядка 40 млн. долл.

Рост объемов продукции сельского хозяйства на 25,9% продемонстрировала и сельскохозяйственная отрасль. С темпом роста 121,6% сработали в животноводстве, на 132,4% – в растениеводстве.

Результат есть, но самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Президент четко поставил задачу: рост уровня жизни должен обеспечиваться только добросовестным трудом. Поэтому для обеспечения стабильной и сильной экономики важен вклад каждого из нас – от рядового работника до руководителя. Надо не только добросовестно относиться к порученному участку, но и трудиться с максимальной самоотдачей. При этом соблюдать дисциплину и бережно относиться к энергетическим и сырьевым ресурсам.