ОВЕН. События начнут развиваться быстрее, чем планировали. В работе возможен внезапный поворот. Предложение, которое сначала покажется рискованным, может стать шагом к росту дохода. Не принимайте решение в состоянии азарта.

ТЕЛЕЦ. Особенно важным на этой неделе станет взаимодействие с окружающими. Люди, появившиеся на горизонте, могут принести как новые возможности, так и лишние хлопоты. Внимательно отнеситесь к просьбам о помощи, иногда за ними скрывается попытка переложить на вас чужую ответственность.

БЛИЗНЕЦЫ. В рабочем коллективе возможны мелкие конфликты из-за распределения ресурсов или времени. Проявите гибкость, чтобы не оказаться втянутым в разборки. Ждите денежных поступлений и хороших новостей. Выходные посвятите активному отдыху на свежем воздухе.

РАК. Решите сложные задачи за счет проницательности. Творческих людей ждет удача. Интуиция подскажет выход из тупика и поможет укрепить материальную базу. Полезно заняться саморазвитием. На выходных соберите друзей и устройте праздник.

ЛЕВ. Вам остро потребуются уединение, тишина и спокойствие. От этих условий напрямую будут зависеть результаты вашей работы. Чтобы решить текущие вопросы, не нужно оглядываться на прошлое. Доверяйте себе, а не технике.

ДЕВА. Неделя пройдет под влиянием мелких, но значимых деталей. То, что обычно остается незамеченным, – царапина на поверхности, опечатка в тексте, изменение тона голоса собеседника – приобретет особое значение. Эти детали помогут понять ситуацию глубже.

ВЕСЫ. Придется принимать решения без полной информации. Обстоятельства не позволят дождаться всех данных, понадобится действовать, опираясь на интуицию и имеющиеся факты. Это не приведет к ошибкам, но потребует гибкости в дальнейшем.

СКОРПИОН. Появится ощущение скрытых процессов, влияющих на жизнь.

Почувствуете, что за внешним спокойствием происходит что-то важное, хотя не сможете сразу определить, что именно. Доверяйте этому ощущению, оно поможет вовремя заметить изменения.

СТРЕЛЕЦ. Захочется стряхнуть с себя груз забот и обязанностей. Они как будто начинают давить на вас, причинять неудобства. Однако, если попробуете провести время беззаботно и в удовольствиях, из этого тоже выйдет мало хорошего. Лучше всего проявить умеренные контроль и твердость.

КОЗЕРОГ. Настало время, когда коллективная энергия будет влиять на личные дела. Решения, принимаемые группой, затронут и вас, даже если не участвовали в обсуждении. Однако не стоит принимать поспешных решений, о которых потом придется сожалеть.

ВОДОЛЕЙ. Долгосрочные планы отойдут на второй план, внимания потребуют текущие дела, которые нельзя отложить. Это не отступление, а необходимый этап для дальнейшего движения. Подготовьтесь к тому, что в переговорах понадобится терпение.

РЫБЫ. Получите интересное предложение, определяющее дальнейшую жизнь. Велика вероятность улучшения финансового положения, причем деньги поступят, откуда вы их не ждали. Будьте осторожнее с обещаниями: не говорите лишнего, особенно на публике.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ