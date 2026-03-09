ОВЕН. Будете общительны и легки на подъем. Усилится чутье на обстановку, и вы без труда распознаете, какие из полученных предложений выгодны. При этом останетесь вовлеченными в общение с друзьями и единомышленниками, особенно в делах, где есть элемент соревнования или творчества.

ТЕЛЕЦ. На работе возможны ситуации, где важно понять скрытые мотивы коллег. Не игнорируйте свои ощущения, они могут помочь избежать ошибок. Следите за речью, иногда мы говорим, совсем не подумав. Не отказывайтесь от помощи.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы добиться максимальных результатов, будьте собранными и внимательными. Не позволяйте сомнениям одолевать вас. Уверенность в своих силах и ответственность помогут решить все вопросы. Проводите больше времени с детьми.

РАК. Сосредоточьтесь на деталях работы. Не стесняйтесь уточнятьусловия у коллег, это снизит рискинедопонимания. Ваше здоровье иэмоциональное состояние помогут справиться с любыми неожиданностями.

ЛЕВ. Вы вдохновитесь на яркие свершения и творческие эксперименты. Сможете реализовать свои амбиции в работе. Личная жизнь будет полна удивительных встреч, а оптимизм станет залогом успеха во всех начинаниях.

ДЕВА. Займитесь самоанализом, что позволит внести порядок в повседневные дела. Аналитический ум поможет быстро распутать сложные ситуации как в профессиональной, так и в личнойжизни. Следите за своим эмоциональным состоянием, не выходите из себя при посторонних.

ВЕСЫ. Энергия и творческий подход к делу помогут наладить отношения с людьми в деловой сфере, что непременно приведет к повышению по службе. Следует отказаться от критики и колких замечаний в адрес коллег.

СКОРПИОН. В профессиональной сфере важно проявить решительность и не бояться идти на риск, чтобы добиться успеха. Возможны новые знакомства, неожиданные поездки и даже перемены вкарьере. В выходные постарайтесь выбраться за город.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет период активного поиска новых знаний и расширения горизонтов, что благоприятно скажется на карьерном росте. Оптимизм и энергия привлекут интересных людей, способных поделиться ценными идеями.

КОЗЕРОГ. Повседневные дела могут сопровождаться мелкими накладками. Важно не торопитьсяи не делать поспешных выводов. Поездки лучше планировать с запасом времени. Интуиция будетработать очень тонко, поэтому прислушивайтесь к ней.

ВОДОЛЕЙ. Финансовые вопросы потребуют осторожности. Возможны задержки в оплатах, путаница в расчетах. Старайтесь сохранять чеки и внимательно относиться к деталям. Спокойный и рациональный подход поможет избежать ошибок.

РЫБЫ. Общение с окружающими будет сопровождаться недопониманием, поэтому говорить нужно максимально внятно. Усилятся интуиция и чувствительность к настроению других людей. С важными решениями лучше повременить, пока ощущение ясности не вернется.

Подготовила Тамара Сивицкая