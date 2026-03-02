С какими ожиданиями едут на республиканский форум «Женщина и будущее деревни» участницы из Гомельской области?

Наровлянский район. Илона Недашковская, помощник врача Кировской амбулатории:

— Я очень люблю нашу полесскую природу и жизнь в деревне. Какие здесь виды, какой воздух: запах цветов, трав, леса! Летом просто полифония звуков: птицы поют, кузнечики стрекочут, деревья шелестят. Уже только это вдохновляет каждый день идти на работу, помогать односельчанам. Это моя жизнь, и она приносит мне радость.

Добрушский район. Наталья Сукалина, учитель физической культуры и здоровья в Жгунской СШ:

— Приглашение принять участие в таком масштабном форуме стало неожиданностью, но большой честью и ответственностью, а еще возможностью встретиться с замечательными белорусками. Будет интересно услышать их личные истории, опыт и мудрые советы. Но и моя активная жизненная позиция подтверждает, что я – на верном пути: пути здоровья, любви и верности своей малой родине.

Петриковский район. Тамара Стакан, заведующая Капцевичским амбулаторием врача общей практики. Тамара Алексеевна – врач высшей квалификационной категории и «Отличник здравоохранения».

Ветковский район. Татьяна Суглоб, руководитель детского кружка ткачества из Неглюбки. На форуме «Женщина и будущее деревни» руководитель кружка планирует поделиться опытом организации детского досуга через ремесло.

Буда-Кошелевский район. Людмила Кабаева, заведующая отделом музыкально-хореографического и театрального творчества Уваровичского ЦДТ:

— Самореализовываться можно где угодно, было бы желание, – делится Людмила Кабаева. – В Уваровичах для этого не меньше возможностей, чем в городе. Просто нужно их видеть и использовать. И своим примером я это доказываю уже 20 лет.

Жлобинский район. Каролина Дашковская, преподаватель немецкого языка Краснобережского государственного аграрного колледжа:

— Участие в форуме такого уровня для меня — это и большая честь, и огромная ответственность. Приятно, что инициативы сельской молодежи находят отклик и поддержку. Это вдохновляет двигаться дальше и делать жизнь в нашем родном крае еще лучше».



