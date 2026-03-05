Комитет Государственного Контроля Гомельской области в ходе проверки одной из организаций системы потребительской кооперации в 24 объектах розничной торговли пресечена продажа более 25 кг просроченной продукции, 16 кг продукции без документов о качестве и безопасности, в колбасном цеху изъято более 100 кг сырья с истекшими сроками годности и более 200 кг колбасных изделий без маркировки.

Также были вскрыты неэффективные сделки с посредническими структурами, повлекшие негативные экономические последствия. неиспользование более 30 объектов недвижимости, ненадлежащее содержание отдельных из них (протекала кровля, не было остекления, территория заросла ДКР и др.) и иные нарушения.

Продукция и сырье с истекшими сроками годности, без документов и маркировки запрещены к реализации, в отношении виновных ведется административный процесс. Субъекту хозяйствования предложено устранить выявленные нарушения и недостатки, привлечь виновных к ответственности. Принятие мер взято на контроль.

Комитет Государственного Контроля Гомельской области