Один из самых частых и спорных вопросов, касающихся прав собственника доли в квартире, звучит так: «Кого я могу зарегистрировать без согласия соседей или других владельцев?». Ситуация действительно требует четкого понимания закона, ведь многие сталкиваются с необходимостью «прописать» супругу, ребенка или другого родственника, но опасаются конфликтов с остальными жильцами. Во всех нюансах разбирается адвокат Дмитрий Вакшель.

Уточняем термины: прописка отменена, есть регистрация

— В Беларуси давно нет института прописки. Есть два вида регистрации граждан: по месту жительства (постоянная, ставится в виде отметки в паспорте, обязательная) и по месту пребывания (временная при отсутствии по месту жительства свыше 90 дней, не проставляется в паспорте, не обязательная).

Собственник доли в жилом помещении может предоставить право владения и пользования этим жилым помещением без согласия других собственников и жильцов квартиры своим родителям, супругу (супруге) и детям, — поясняет адвокат.

— Постоянная регистрация по месту жительства является формальным подтверждением этого права. То есть, говоря бытовым языком, если человек является собственником части квартиры, то без чего-либо согласия он может поселить и «прописать» в этой квартире только ближайших родственников.

Круг близких: кого можно зарегистрировать «автоматически»

Под этим определением закон понимает родителей, супругов и детей.

— Всем остальным лицам, включая иных родственников, право владения и пользования жилым помещением, а соответственно и постоянная регистрация, может быть предоставлено лишь с письменного согласия иных участников долевой собственности на квартиру. Ст. 136 ЖК, — резюмировал Дмитрий Вакшель.

mlyn.by