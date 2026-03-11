Семейное неблагополучие, нежелание родителей работать и прекращать употребление спиртных напитков – в одних семьях и стремление исправить ситуацию – в других, правонарушения со стороны несовершеннолетних и их пренебрежительное отношение к учебе – эти вопросы сегодня вынесли на очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома.

Провела заседание заместитель председателя райисполкома, председатель КДН Людмила Кураликова. В работе приняли участие помощник прокурора района Иван Кольчевский, руководители учреждений образования, субъекты профилактики.

Татьяна Титоренко

Фото Натальи Логуновой