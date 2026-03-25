Традиционно праздник первой борозды провели в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

На одном из полей выстроилась в ряд современная сельскохозяйственная техника.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль, обращаясь к руководителям, представителям агрономической, инженерной служб сельхозпредприятий района, к механизаторам, отметил, что наступила ответственная для каждого агрария пора – время, когда закладывается основа под урожай нынешнего года. Успех посевной кампании зависит от многих факторов: готовности техники, обеспеченности семенами, удобрениями и топливом, от созданных для механизаторов условий. Но основным условием все же остаются неукоснительное следование всем технологическим процессам и соблюдение дисциплины на рабочих местах. Будакошелевщина не первый год занимает лидирующие позиции в области по намолоту зерна. Глава района выразил уверенность, что и текущем году наши аграрии соберут достойный урожай.

Валентин Антонович пожелал сельчанам успеха в нелегкой, но благородной хлеборобской стезе, крепкого здоровья, достойных заработков, исправности техники и благоприятных погодных условий.

По народной традиции первую борозду проложили плугом, а девушки-веснянки бросили в благодатную землю первые зерна.

Чтобы посевная была плодотворной и прошла в заданном ритме, Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко произнес молитву. Протоиерей Игорь Сильченко освятил присутствующих и технику.

Глава района дал старт весеннему севу: трактористы-машинисты завели моторы и направились в поля.

Наталья Логунова

Фото автора