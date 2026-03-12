Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Это решение является ответом на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Правительство определило, какой гуманитарный груз Беларусь отправит во Вьетнам

Республика Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.

Главой государства дано соответствующее поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям.