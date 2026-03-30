В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 30 марта:



— на 21 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 91 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта — 100 км/ч, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— на пересечении ул. Барыкина и ул. Лермонтова в г. Гомеле. Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч;

— на 177 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Скоростное ограничение: для водителей легкового транспорта, мотоциклов, автобусов — 90 км/ч, для водителей грузового -70 км/ч;

— мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 2 км а/д «Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 «граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины». Скоростное ограничение на данном участке для всех водителей 60 км/ч.

Призываем всех водителей автотранспорта соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений!

Госавтоинспекция Гомельщины