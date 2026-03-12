16 марта стартует добровольная общественная акция «Лес! Дабро! Парадак!» Проводится она с целью популяризации деятельности лесной отрасли и посвящена пятилетке качества.

В рамках акции планируется навести чистоту в лесном фонде, вдоль автомобильных дорог, провести уборку и благоустройство мест отдыха, а также привести в надлежащий порядок расположенные в лесах памятные и исторические объекты.

Буда-кошелевские лесоводы приглашают присоединиться к акции неравнодушных жителей и гостей района. Все желающие смогут внести свой вклад в благое дело по наведению порядка в лесах.

Чтобы принять участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!», нужно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Только вместе мы сможем сделать наши леса еще более чистыми и красивыми!

Акция продлится до 18 апреля.