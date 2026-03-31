Ответы Министерства образования на актуальные вопросы по организации учебно-­воспитательного процесса в школах страны.

1. Как регулируется вопрос общения в мессенджерах с родителями в нерабочее время? Имеет ли право учитель игнорировать сообщения после окончания рабочего дня?

Общение в мессенджерах с родителями в Республике Беларусь в нерабочее время регулируется внутренними правилами учреждений образования (локальными актами) и нормами делового этикета. Педагоги не обязаны отвечать в личное время, рекомендуется соблюдать временные рамки (обычно с 8:00 до 20:00) и использовать чаты только по учебным вопросам.

Основные аспекты регулирования:

Локальные акты: каждое учреждение образования разрабатывает положение о взаимодействии, которое определяет допустимое время общения.

Правила родительского чата: создается администратором (чаще педагогом), который устанавливает правила, включая запрет на личные вопросы, спам, поздравления и голосовые сообщения.

График работы: педагог имеет право не отвечать на сообщения в нерабочее время, кроме экстренных ситуаций.

Культура общения: запрещены унижение чести и достоинства, оскорбления, обсуждение детей и конфликты.

Для решения индивидуальных вопросов рекомендуется переходить в личные сообщения.

2. Какие законные способы поддержания дисциплины остались у учителя, если замечания не работают?

Если замечания не работают, учитель в Республике Беларусь может использовать законные методы воздействия, установленные Кодексом Республики Беларусь об образовании, включая фиксацию нарушений, информирование администрации/родителей, привлечение социально-педагогической службы и применение дисциплинарных взысканий, предусмотренных уставом школы. Основная цель — не наказать, а нормализовать учебный процесс.

Законные способы поддержания дисциплины:

Фиксация фактов: запись нарушений в дневник (бумажный/электронный), составление докладных записок на имя директора/завуча о систематических нарушениях дисциплины.

Привлечение родителей: письменное обращение к родителям с просьбой отреагировать, приглашение на беседу совместно с классным руководителем.

Взаимодействие с адми­нистрацией: привлечение социально-педагогической и психологической службы (СППС) школы для работы с учеником.

Дисциплинарная ответственность: согласно Кодексу об образовании, к ученикам могут применяться дисциплинарные меры (замечание, выговор) за неисполнение обязанностей, если это предусмотрено уставом школы.

Смена методов обучения: использование активных форм обучения (уроки-семинары, игры, соревнования), чтобы переключить внимание учеников.

Индивидуальный подход: установление причин плохого поведения, концентрация на достижениях ученика, а не только на ошибках.

Чего учитель НЕ имеет права делать:

выгонять ученика с урока (учитель несет ответственность за безопасность ребенка);

кричать, оскорблять или унижать ученика;

забирать личные вещи (телефон и т.д.);

не пускать на занятия из-за опоздания или отсутствия формы.

В крайних случаях, при серьез­ных правонарушениях, администрация школы привлекает инспекцию по делам несовершеннолетних (ИДН), иных субъектов профилактики.

3. В каких исключительных случаях учитель имеет право выставить ученика из класса и кто несет за это ответственность?

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с образовательными программами, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на профессиональном уровне, обеспечивающем реализацию образовательных программ, программ воспитания; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного процесса, воспитанников.

Таким образом, удаление учащегося из класса во время урока недопустимо.

4. Может ли ученик официально оспорить оценку, которую считает предвзятой? Каков порядок?

Нормативными правовыми актами Министерства образования пересмотр отметок в течение учебного года не предусмотрен.

Учащиеся учреждений общего среднего образования имеют возможность только пересмотра положительной годовой отметки. В соответствии с пунктами 34—36 Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2022 № 184, допускается пересмотр положительной годовой отметки не более чем по двум учебным предметам в случае, если с ней не согласен учащийся. Для пересмотра положительной годовой отметки учащийся подает в течение двух дней после завершения учебного года заявление на имя руководителя учреждения образования.

5. Регламентирован ли объем домашнего задания на выходные и праздники?

Время на выполнение домашнего задания регламентируется в пункте 56 Положения об учреждении общего среднего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 19.09.2022 № 322.

Домашние задания в учреждениях образования должны задаваться учащимся с учетом возможности их выполнения. Время на выполнение домашнего задания по всем учебным предметам для учащихся 2 класса должно составлять до 1,2 часа, 3—4 классов — 1,5 часа, 5—6 классов — 2 часов, 7—8 классов — 2,5 часа, 9—11 классов — не более 3 часов.

Объем и содержание домашнего задания учитель определяет дифференцированно, исходя из конкретной учебной ситуации и индивидуальных особенностей учащихся.

Домашние задания не следует задавать:

ученикам 1 класса в течение всего учебного года;

ученикам 2 класса после контрольных работ, во время каникул.

С целью предупреждения перегрузки учащихся учитель обязан следить за объемом домашнего задания, объяснять на учебном занятии содержание, порядок и приемы его выполнения. Задания повышенного уровня сложности могут предлагаться для самостоятельного выполнения учащимся только по их желанию.

6. Имеет ли право учитель ставить низкую оценку за отсутствие тетради, если знания по теме есть?

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам осуществляется в соответствии с нормами оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебным предметам согласно приложениям 1—25 Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 11.07.2022 № 184. Наличие или отсутствие тетради у учащегося не учитывается при оценке результатов его учебной деятельности.

7. Имеет ли право администрация школы досматривать рюкзаки учеников при подозрении на наличие запрещенных предметов?

Нет, не имеет.

Вместе с тем в школе должны приниматься меры по обеспечению безопасности учащихся. Если администрации школы (дежурному администратору) станет известно, что ученик пронес в школу запрещенный предмет (перечень этих предметов определен в Правилах безопасности организации образовательного процесса, организации воспитательного процесса при реализации образовательных программ общего среднего образования, утвержденных постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 03.08.2022 № 227), то адми­нистрация школы (дежурный администратор) предложит учащемуся сдать этот предмет. Если учащийся отказывается сдать предмет, то администрация поставит в известность родителей учащегося, управление (отдел) внутренних дел по месту расположения учреждения образования. Далее рассмотрение инцидента осуществляется сотрудником отдела (управления) внутренних дел в присутствии родителей учащегося и педагогических работников.

8. Имеют ли право в школе вместо урока труда отправить детей чистить снег, переносить вещи, убирать мусор?

При организации образовательного процесса при изу­чении учебного предмета “Трудовое обучение” учитель обязан обеспечить выполнение требований учебной программы, в том числе реализацию в полном объеме ее практической части. В рамках учебной программы такие виды работ, как расчистка снега, переноска вещей, уборка мусора, не предусмотрены.

В процессе обучения по учебному предмету “Трудовое обучение” учащиеся 5—9 классов овладевают теоретическими знаниями, развивают практические умения и навыки, необходимые для выполнения различных видов трудовой деятельности по обработке материалов и приготовлению пищи, техническому и художественному творчеству, декоративно-прикладному искусству, хозяйствованию и домоводству, выращиванию растений.

В целях трудового воспитания учащихся Положением об учреждении общего среднего образования, утвержденным постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 19.09.2022 № 322, предусмотрена организация общественно полезного труда (пункты 64, 65). Требования к организации трудового, производственного обучения, практики, общественно полезного труда учащихся определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525.

Общественно полезный труд проводится с 1 сентября по 31 мая с обучающимися 3—8 классов из расчета 1 учебный час в неделю, с обучающимися 9—11 классов из расчета 2 учебных часа в неделю. После завершения учебных занятий с обучающимися 5—8 классов учреждений образования продолжительность общественно полезного труда составляет 5 дней по 3 учебных часа в день.

Вопросы организации общественно полезного труда находятся в компетенции руководителя учреждения общего среднего образования. Работа организуется в соответствии с планом, который является составной частью плана работы учреждения образования.

9. Имеет ли право учитель выгнать ребенка с урока из-за плохого поведения?

Нет, не имеет.

В соответствии со статьей 30

Кодекса об образовании обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с образовательными программами; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.

Законные способы поддержания дисциплины на уроке отмечены при ответе на вопрос 2.

10. Может ли ребенок выходить из здания школы на перемене?

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Кодекса об образовании учреждения образования обязаны обеспечивать создание безопасных условий при организации образовательного и воспитательного процессов. Непосредственное руководство учреждением образования осуществляет его руководитель, который несет ответственность за результаты своей деятельности (статьи 24, 25 Кодекса). В соответствии с пунктом 4 статьи 19 учреждения образования обязаны обеспечивать разработку и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся.

Вопрос о возможности выхода учащегося из здания школы на перемене регулируется локальными актами учреждения образования, в том числе Правилами внутреннего распорядка для учащихся.

