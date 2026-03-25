Заседание провела заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии Людмила Кураликова. В мероприятии приняли участие помощник прокурора Иван Кольчевский, руководители служб – субъектов профилактики, учреждений образования, культуры, заместители руководителей по идеологической работе предприятий и организаций, а также представители родительской общественности.

С итогами работы по профилактике семейного неблагополучия, гибели детей, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 2025 году ознакомила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько. Она проинформировала, что по состоянию на 1 января 2026 года в районном банке данных детей, признанных находящимися в социально опасном положении, состояли 106 несовершеннолетних из 44 семей. По ее словам, основной причиной семейного неблагополучия по-прежнему является пьянство и аморальный образ жизни родителей.

– Каждый ребенок, воспитывающийся в неблагополучной семье, максимально вовлекается в работу спортивных секций, кружков на базе учреждений образования и культуры, в культурно-массовые и познавательно-развлекательные мероприятия, – отметила Жанна Николаевна. – Обеспечено первоочередное посещение оздоровительных лагерей детьми из неблагополучных семей.

Также Жанна Покидько обратила внимание на то, что субъектами профилактики проводится комплексная работа по устранению семейного неблагополучия. Далее она проинформировала, что в 2025 году КДН принято 6 решений в отношении 14 детей о признании их нуждающимся в государственной защите и отобрании у родителей. Многолетняя практика доказывает: чем раньше выявляется семейное неблагополучие, тем больше шансов остается для сохранения ребенка в семье.

На заседаниях КДН рассмотрено 465 материалов, в том числе 64 административных дела в отношении несовершеннолетних, родителей и лиц, их заменяющих. Также рассмотрено 24 факта нарушения антиалкогольного законодательства подростками. Девять из них не достигли возраста привлечения к административной ответственности. Что касается преступлений, совершенных несовершеннолетними или произошедших в 2025 году с их участием, то их количество снижено с 6 до 2. А с 5 до 2 уменьшилось количество лиц, участвовавших в них.

На заседании рассматривались и другие вопросы, касающиеся принимаемых мер по повышению эффективности работы по государственной защите детей в неблагополучных семьях, проводимой работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, эффективных форм работы по профилактике негативных явлений среди детей и подростков. По каждому из рассматриваемых направлений субъектам профилактики были даны поручения.

Подводя итоги, Людмила Кураликова акцентировала внимание на более тесном взаимодействии субъектов профилактики с родителями, организации внеурочной занятости детей. По ее словам, они имеют все необходимые инструменты воздействия, способны слаженно работать для того, чтобы снизилось количество неблагополучных семей, а также детей, совершивших правонарушения и преступления.

Евгений Коновалов

Фото автора