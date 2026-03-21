Магнитная буря обрушилась на Землю незадолго до полуночи. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1, означающем «слабо» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Предварительно ожидается самая сильная магнитная буря за два месяца, прогнозируемый уровень — G2-G3. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных на обращенной к Земле стороне Солнца.

belta.by