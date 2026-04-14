В интернете активно распространяются объявления о «выгодной подработке» с поездками в Санкт-Петербург. Условия кажутся очень привлекательными: полностью оплаченная поездка, быстрые деньги, бонусы за привлечение друзей и «официальное оформление». Однако за этим скрывается опасная мошенническая схема.

Вас приглашают в поездку и просят оформить банковскую карту на своё имя — якобы для работы или «помощи компании». Сразу после оформления карту забирают и передают третьим лицам.

В дальнейшем эта карта используется для обналичивания денег, отмывания средств и других незаконных операций. Вы же остаетесь ее формальным владельцем и автоматически становитесь участником преступной деятельности.

Даже если вы «ничего не делали» и просто передали карту, это не спасет вас от серьезной уголовной ответственности.

