Графический знак представляет собой кириллическую заглавную букву «Б», с которой начинается слово «Беларусь», что позволяет ассоциировать изображение с Республикой Беларусь и национальной денежной единицей страны. По центру буквы проведена параллельная верхней линии черта, символизирующая устойчивость, равновесие и стабильность.

Графический знак гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют. Его использование способствует повышению доверия к белорусскому рублю, а также поддержанию позитивного имиджа Республики Беларусь.

nbrb.by