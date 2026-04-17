Яблоневый сад из 500 молодых деревьев заложили в аграрно-техническом колледже. Мероприятие прошло в рамках акции, посвященной женщинам-педагогам.

На участке площадью 0,7 га были высажены саженцы яблонь как символ плодородия и будущего. Инициатива направлена на укрепление связей между педагогами и молодым поколением. Неслучайно масштабное мероприятие объединило руководство райисполкома, главного управления образования Гомельского облисполкома, руководителей учреждений профессионально-технического и средне-специального образования Гомельщины, представителей отделов райисполкома, профсоюзный актив, общественность, духовенство, педагогические коллективы школ района, педагогов и учащихся аграрно-технического колледжа.

Акции по посадке яблоневых садов проходят этой весной по всей стране. И это не случайно, ведь яблоневый сад – древнейший символ жизни, плодородия и красоты, которые женщина приносит в мир. Будакошелевщина не стала исключением и присоединилась к этой важной миссии – отдать дань уважения женщинам-педагогам, занимающим в системе образования особое и почетное место, являясь вдохновителями и движущей силой воспитательного процесса.

Участников замечательной акции поприветствовали заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова и заместитель начальника главного управления образования облисполкома Ольга Дулуб.

«Проводя акцию «Сад добра и признательности», мы не только отдаем дань уважения женщинам-педагогам, но и вносим вклад в будущий урожай, экологическую безопасность и благоустройство малой родины. Инвестируя в здоровье подрастающего поколения, мы еще раз доказываем, что только совместными усилиями можем строить будущее нашей страны, стремимся сделать ее сильной и процветающей», – выразил уверенность Николай Адашкевич и поблагодарил всех, кто откликнулся и стал причастен к общему доброму делу.

Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко добавил, что это будет сад не только добра и признательности, но и пасхальный сад, и благословил присутствующих на доброе начинание.

Наталья Логунова

Фото автора