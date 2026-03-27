28 марта верующие вспоминают мученика Александра Сидского, в народном календаре дата названа в его честь. День известен также как Лесное ухоженье. В это время наблюдали за пернатыми и почитали духов, обитающих в лесу.
Что нельзя делать
- Считалось, что необдуманные траты могут привести к финансовым трудностям и долговым обязательствам.
- Верили, что грубое отношение к собакам в этот день может привести к потере верного друга или ссоре с близкими.
- Непочтительное отношение к лесу и его обитателям могло привести к несчастьям и неурожаю.
- Оставлять мусор в лесу. Считалось, что загрязнение леса может разгневать лесных духов и привести к бедам.
Что можно делать
- Посещать лес и благодарить его за дары. Люди отправлялись в лес, приносили символические дары и просили прощения за беспокойство.
- Считалось, что собранные в этот день растения обладают особой целебной силой и помогут в лечении различных недугов.
- Наблюдать за прилетом птиц. Появление чаек в этот день считалось признаком скорого наступления тепла и начала весенних работ.
- В этот день было принято очищать дом и двор от накопившегося мусора, символизируя избавление от всего ненужного перед началом нового сезона.
- Заниматься ремеслами и рукоделием. Считалось, что работы, начатые в этот день, будут успешными и принесут хороший доход.
Приметы о погоде
Если небо на закате окрасилось в розовые цвета, не за горами похолодание. Вечерний туман — предвестник потепления.
Солнце в Александров день указывает на то, что морозов можно не бояться. Если с утра льет дождь, апрель тоже будет «мокрым».
Гром 28 марта обещает хороший урожай зерна и меда. Если деревья в лесу трещат, апрель будет прохладным.
Подготовила Екатерина Зайкова