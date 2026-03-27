28 марта верующие вспоминают мученика Александра Сидского, в народном календаре дата названа в его честь. День известен также как Лесное ухоженье. В это время наблюдали за пернатыми и почитали духов, обитающих в лесу.

Что нельзя делать

Считалось, что необдуманные траты могут привести к финансовым трудностям и долговым обязательствам.

​Верили, что грубое отношение к собакам в этот день может привести к потере верного друга или ссоре с близкими. ​

​Непочтительное отношение к лесу и его обитателям могло привести к несчастьям и неурожаю.

​Оставлять мусор в лесу. Считалось, что загрязнение леса может разгневать лесных духов и привести к бедам.

Что можно делать

​Посещать лес и благодарить его за дары. Люди отправлялись в лес, приносили символические дары и просили прощения за беспокойство. ​

Считалось, что собранные в этот день растения обладают особой целебной силой и помогут в лечении различных недугов.​

​Наблюдать за прилетом птиц. Появление чаек в этот день считалось признаком скорого наступления тепла и начала весенних работ. ​

​В этот день было принято очищать дом и двор от накопившегося мусора, символизируя избавление от всего ненужного перед началом нового сезона.​

​Заниматься ремеслами и рукоделием. Считалось, что работы, начатые в этот день, будут успешными и принесут хороший доход.

Приметы о погоде

Если небо на закате окрасилось в розовые цвета, не за горами похолодание. Вечерний туман — предвестник потепления.

Солнце в Александров день указывает на то, что морозов можно не бояться. Если с утра льет дождь, апрель тоже будет «мокрым».

Гром 28 марта обещает хороший урожай зерна и меда. Если деревья в лесу трещат, апрель будет прохладным.

Подготовила Екатерина Зайкова