Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом состоялся 30 апреля по инициативе иранской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Масуд Пезешкиан проинформировал главу белорусского государства о ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции официального Тегерана на переговорах с Соединенными Штатами Америки. Собеседники констатировали, что главным камнем преткновения для выработки мирных договоренностей выступает отсутствие доверия.

Белорусский лидер подчеркнул заинтересованность нашей страны в скорейшем урегулировании конфликта. В свою очередь Президент Ирана поблагодарил Александра Лукашенко за принципиальную и последовательную позицию.