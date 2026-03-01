Когда с деревьев опадает листва, на обнаженных кронах проступают странные зеленые шары. Что это и как правильно поступить, рассказывает начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ирина Матюшенко:



– В народе их называют «ведьмиными метлами», а в биологии – полупаразитами. Почему омелы стало так много именно сейчас? Ответ кроется в прошлом: 40-60 лет назад наши дороги и парки массово засаживали тополями. Сегодня эти деревья вошли в почтенный возраст, став идеальным «домом» для омелы. Кроме тополя, зеленый квартирант охотно селится на липах, березах и кленах, высасывая из них воду и минералы.

Для леса омела – сосед терпимый, критического вреда не наносит. А вот в плодовых садах она ведет себя как настоящий захватчик. Поселившись на яблоне или груше, омела не просто «гостит», а обкрадывает хозяина: забирает питание, сушит ветви, снижает урожай. Поскольку она – наш коренной вид, а не завозной сорняк, численность ее не регулируется. Спасение частного сада – в руках самого садовода.

Хочу обратить внимание, что использовать химикаты для ее уничтожения не нужно. Лучший способ борьбы – механическое удаление. Секаторы и скребки помогут вычистить крону и вернуть дереву силы.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО