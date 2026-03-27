Острые кишечные инфекции (ОКИ) — это большая группа заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт. Их возбудителями могут быть как бактерии (сальмонеллез, дизентерия), так и вирусы (ротавирусная и норовирусная инфекции).

Несмотря на разную природу, путь заражения у них один — фекально-оральный. Это значит, что микробы попадают в организм через рот: с грязными руками, несвежей пищей или зараженной водой.

Как распознать инфекцию?

Первые признаки могут появиться через несколько часов или через пару дней после заражения:

тошнота и рвота;

диарея (жидкий стул);

боли и спазмы в животе;

повышение температуры, слабость, озноб.

Главная опасность ОКИ — обезвоживание.

Особенно быстро оно наступает у детей и пожилых людей, что может привести к критическим последствиям.

Золотые правила безопасности: 5 «НЕ» и 5 «ДА»

Чтобы избежать заражения, говорим «ДА»:

Тщательному мытью рук. Мыть руки с мылом нужно после каждого посещения туалета, прогулки, контакта с животными и обязательно — перед началом приготовления пищи. Безопасной воде. Пейте только кипяченую или бутилированную воду. Если вы используете воду из колодца или родника, её кипячение обязательно. Правильному мытью овощей и фруктов. Даже те плоды, которые вы чистите (бананы, апельсины, арбузы), нужно сначала вымыть под проточной водой, а лучше — обдать кипятком. Раздельным доскам. Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса/рыбы и для продуктов, которые не проходят термическую обработку (хлеб, овощи, сыр). Тщательной прожарке. Мясо, птица и яйца должны проходить полноценную термическую обработку. Избегайте употребления сырых яиц и мяса «с кровью» в периоды вспышек инфекций.

Чтобы не заболеть, говорим «НЕ»:

НЕ покупайте продукты в местах стихийной торговли. Продукты «с земли» у дорог или на случайных рынках не проходят санитарный контроль. НЕ оставляйте готовую еду при комнатной температуре. Летом и в теплых помещениях бактерии удваивают свою численность каждые 20 минут. Прячьте всё в холодильник! НЕ храните сырое мясо рядом с готовыми блюдами. Кровь от сырого мяса может случайно попасть на салат или колбасу (перекрестное заражение). НЕ заглатывайте воду при купании. В открытых водоемах (реках, озерах) концентрация возбудителей ОКИ может быть очень высокой. НЕ используйте продукты с истекшим сроком годности. Даже если «на вид и запах они нормальные», патогенные микробы в них уже могут активно размножаться.

Особое внимание — ротавирусу

В отличие от бактериальных инфекций, вирусные ОКИ (например, ротавирус) часто называют «кишечным гриппом». Они очень заразны и могут передаваться даже при разговоре или дыхании. Лучшая защита от них — сочетание гигиены и своевременной вакцинации (особенно актуально для детей раннего возраста).

Что делать при первых симптомах?

Изоляция. Больной должен пользоваться отдельной посудой и полотенцем, чтобы не заразить остальных членов семьи. Восполнение жидкости. Пейте часто, но маленькими глотками. Лучше использовать специальные солевые растворы из аптеки для восстановления баланса. Никакого самолечения антибиотиками. Антибиотики не действуют на вирусы и могут только ухудшить состояние при многих бактериальных инфекциях. Вызов врача. Если рвота не прекращается, в стуле появилась кровь или резко упало количество мочи — немедленно вызывайте скорую помощь.

Чистота — это не просто порядок, это ваша главная защита от невидимых врагов. Будьте здоровы!

Подготовил помощник-врача гигиениста Буда-Кошелевского райЦГЭ Дарья Третинникова