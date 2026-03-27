Острые кишечные инфекции (ОКИ) — это большая группа заболеваний, поражающих желудочно-кишечный тракт. Их возбудителями могут быть как бактерии (сальмонеллез, дизентерия), так и вирусы (ротавирусная и норовирусная инфекции).
Несмотря на разную природу, путь заражения у них один — фекально-оральный. Это значит, что микробы попадают в организм через рот: с грязными руками, несвежей пищей или зараженной водой.
Как распознать инфекцию?
Первые признаки могут появиться через несколько часов или через пару дней после заражения:
- тошнота и рвота;
- диарея (жидкий стул);
- боли и спазмы в животе;
- повышение температуры, слабость, озноб.
Главная опасность ОКИ — обезвоживание.
Особенно быстро оно наступает у детей и пожилых людей, что может привести к критическим последствиям.
Золотые правила безопасности: 5 «НЕ» и 5 «ДА»
Чтобы избежать заражения, говорим «ДА»:
- Тщательному мытью рук. Мыть руки с мылом нужно после каждого посещения туалета, прогулки, контакта с животными и обязательно — перед началом приготовления пищи.
- Безопасной воде. Пейте только кипяченую или бутилированную воду. Если вы используете воду из колодца или родника, её кипячение обязательно.
- Правильному мытью овощей и фруктов. Даже те плоды, которые вы чистите (бананы, апельсины, арбузы), нужно сначала вымыть под проточной водой, а лучше — обдать кипятком.
- Раздельным доскам. Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса/рыбы и для продуктов, которые не проходят термическую обработку (хлеб, овощи, сыр).
- Тщательной прожарке. Мясо, птица и яйца должны проходить полноценную термическую обработку. Избегайте употребления сырых яиц и мяса «с кровью» в периоды вспышек инфекций.
Чтобы не заболеть, говорим «НЕ»:
- НЕ покупайте продукты в местах стихийной торговли. Продукты «с земли» у дорог или на случайных рынках не проходят санитарный контроль.
- НЕ оставляйте готовую еду при комнатной температуре. Летом и в теплых помещениях бактерии удваивают свою численность каждые 20 минут. Прячьте всё в холодильник!
- НЕ храните сырое мясо рядом с готовыми блюдами. Кровь от сырого мяса может случайно попасть на салат или колбасу (перекрестное заражение).
- НЕ заглатывайте воду при купании. В открытых водоемах (реках, озерах) концентрация возбудителей ОКИ может быть очень высокой.
- НЕ используйте продукты с истекшим сроком годности. Даже если «на вид и запах они нормальные», патогенные микробы в них уже могут активно размножаться.
Особое внимание — ротавирусу
В отличие от бактериальных инфекций, вирусные ОКИ (например, ротавирус) часто называют «кишечным гриппом». Они очень заразны и могут передаваться даже при разговоре или дыхании. Лучшая защита от них — сочетание гигиены и своевременной вакцинации (особенно актуально для детей раннего возраста).
Что делать при первых симптомах?
- Изоляция. Больной должен пользоваться отдельной посудой и полотенцем, чтобы не заразить остальных членов семьи.
- Восполнение жидкости. Пейте часто, но маленькими глотками. Лучше использовать специальные солевые растворы из аптеки для восстановления баланса.
- Никакого самолечения антибиотиками. Антибиотики не действуют на вирусы и могут только ухудшить состояние при многих бактериальных инфекциях.
- Вызов врача. Если рвота не прекращается, в стуле появилась кровь или резко упало количество мочи — немедленно вызывайте скорую помощь.
Чистота — это не просто порядок, это ваша главная защита от невидимых врагов. Будьте здоровы!
Подготовил помощник-врача гигиениста Буда-Кошелевского райЦГЭ Дарья Третинникова