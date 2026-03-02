Ванная комната относится к помещениям с повышенной опасностью из-за наличия повышенного уровня влажности и, как правило, токопроводящих полов.

По информации Госэнергонадзора, в период с 2024-го по 2026 год в Республике Беларусь произошло 4 несчастных случая электротравматизма в ванных комнатах, при которых погибли 4 человека, 1 получил электротравму. Эти факты подтверждают повышенную опасность данных помещений.

21 февраля 2024 года в Минской области произошел смертельный несчастный случай. Женщина (1996 года рождения) собралась принять ванну вместе с двухлетней дочерью. В это время ее мобильный телефон находился в разряженном состоянии, и для его зарядки женщина подключила смартфон через зарядное устройство в электрическую сеть посредством удлинителя, расположив телефон на стиральной машине. Позже на телефон поступил звонок от ее мужа, но беседа резко оборвалась. Приехав домой муж обнаружил жену в ванной без сознания. В воде лежал мобильный телефон с подключенным зарядным устройством. Работники скорой помощи констатировали смерть женщины, а у ребенка зафиксировали электротравму.

11 января 2025 года в г. Минске зарегистрирован смертельный несчастный случай. Женщина 35 лет включила стиральную машину и направилась принимать ванну, взяв с собой мобильный телефон и подключив его к сети электроснабжения. Через некоторое время соседи услышали странные звуки. Открыв помещение, они увидели, что женщину трясет от удара током. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти её не удалось.

14 августа 2025 года несчастный случай зафиксирован в г. Бобруйске. Женщина 1988 года рождения была найдена мертвой в ванной. Сетевой фильтр, в который было включено зарядное устройство для телефона, также находился в воде. Он был включен в розетку, установленную в ванной комнате (розетка внутренней установки с защитным контактом, подключена от двухпроводной сети без использования устройства защитного отключения).

18 февраля 2026 года еще один смертельный случай в Ельске: погибла 12-летня девочка. Отправившись принимать ванную, она прихватила с собой мобильный телефон и зарядное устройство. Спустя некоторое время мать обратила внимание, что из ванной комнаты не доносилось никаких звуков. Зайдя туда, она обнаружила дочь без сознания, рядом с ней в воде находился мобильный телефон, подключенный через зарядное устройство к электрической розетке, находящейся в ванной комнате.

Чтобы избежать трагических последствий, связанных с использованием электричества в быту, необходимо выполнять следующие рекомендации:

– подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, электроприёмники, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях; на участках садоводческих товариществ штепсельные розетки, электроплиты, электронасосы и электроводонагреватели в домиках, хозяйственных постройках, встраиваемых или пристраиваемых гаражах; систем электрообогрева полов и других поверхностей, в том числе на открытом воздухе; а также электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями нужно выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока (по данным анализа, проведенного ГУ «Госэнергогазнадзор» до 40% несчастных случаев электротравматизма можно было бы избежать при использовании УЗО в системах электроснабжения);

– постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров (их изоляцией), при помощи которых электроприборы включаются в электросеть, проводите электрофизические измерения сопротивления изоляции проводов (кабелей) не реже 1 раза в 3 года;

– не используйте мобильные телефоны и другие электроприборы, подключенные к электрической сети во время приема ванной либо душа;

– не выполняйте самостоятельный ремонт и замену электропроводки, поручите данные работы специалистам.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!

Буда-Кошелевская РЭГИ

Гомельское межрайонное отделение

филиала «Госэнергогазнадзора»

по Гомельской области