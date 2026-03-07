8 марта – особенный день, когда мы чествуем женщин и их вклад в нашу жизнь. Торжественное мероприятие открыл директор колледжа Николай Адашкевич и поздравил прекрасных дам с праздником весны, адресовав им самые искренние и трогательные пожелания. От лица районного исполнительного комитета с теплыми словами поздравлений к женщинам обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

Концерт был наполнен яркими музыкальными номерами, приятными сюрпризами и цветами – все это создавало атмосферу настоящего праздника.