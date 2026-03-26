Главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Ульяна Шаршкова совместно с заместителем прокурора района Викторией Стрижневой провели профсоюзный правовой прием граждан в опытном лесхозе.

Все желающие смогли получить ответы на волнующие вопросы в части трудовых договоров, оплаты труда, увольнения, отпусков, охраны труда и иные темы.

В ходе встречи заместитель прокурора района также разъяснила присутствующим меры ответственности за распространение и хранение экстремистских материалов.

Наталья Логунова

Фото из архива опытного лесхоза