Пешеходам

Главное правило — до семи лет ребенку на дороге одному находиться не положено. Проезжая часть — запретная зона. Выкатился мяч на дорогу? Малыш должен знать, что бросаться за ним ни в коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните, что край тротуара — граница, которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, посмотрел по сторонам, убедился, что водитель тебя заметил и остановил транспортное средство, только потом пошел.

Даже «зеленый свет» пешеходного светофора не может быть гарантией безопасности. Водители — это обычные люди, способные ошибаться. Они могут отвлечься, задуматься, плохо себя чувствовать, не заметить, что для них загорелся «красный» или понадеяться, что успеют «проскочить». Поэтому ради собственной безопасности пешеход, будь он взрослым или ребенком, во время пересечения дороги должен внимательно смотреть по сторонам, а не отвлекаться на разговоры или гаджеты.

Будьте особенно внимательными во дворе. Чаще всего дети выбегают под колеса автомобилей из-за стоящих машин. Важно понимать, что из-за маленького роста детей не видно за обычными седанами, не говоря уже о микроавтобусах и джипах. Необходимо сначала выглянуть из-за препятствия (кусты, столб или автомобиль) — убедиться, что нет движущихся транспортных средств (в т.ч. задним ходом) и только потом переходить.

Большая часть детей получают травмы на пешеходных переходах и во дворах.

Родителям важно напомнить юным пешеходам правила безопасного поведения, в том числе во дворе. Объясните ребенку, что:

нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей и сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории;

очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю;

прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться и осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся в его сторону автомобилей;

переходить проезжую часть необходимо исключительно по пешеходному переходу, при этом даже на разрешающий сигнал светофора необходимо остановиться и убедиться, что выход на проезжую часть безопасен, что водители вас заметили и успели остановиться;

при передвижении на роликовых коньках, лыжах, другом спортивном инвентаре пересекать проезжую часть дороги со скоростью идущего шагом пешехода, убедившись, что выход (выезд) на проезжую часть дороги безопасен;

пешеходы должны двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по велосипедной дорожке, не создавая препятствия для движения велосипедистов и средств персональной мобильности, либо по обочине.

В случае отсутствия указанных элементов дороги допускается движение пешехода по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.

Световозвращатель (фликер) делает пешехода на темной дороге заметным в свете фар на расстоянии до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание наезда на пешего участника дорожного движения.

Размещать световозвращающие подвески, повязки, браслеты, значки и др. необходимо так, чтобы они были видны водителю, а не закрыты складками одежды, сумками или зонтами.

Кататься на роликах и скейтбордах можно только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно далеко от транспортных средств и большого скопления пешеходов.

Водителям стоит знать, что более 75% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых. Так что, увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу двигайтесь со скоростью, которая позволит уступить дорогу переходящим. Во дворах выбирайте минимальную скорость — из-за любого автомобиля, дерева, мусорного бака может появиться ребенок.

Если перед переходом притормозил автобус либо другое крупногабаритное транспортное средство, за которым вы не можете увидеть следующую полосу движения, то не выходите из-за него, не удостоверившись, что по скрытой из вида полосе не движется другое транспортное средство, водитель которого из-за преграды вас тоже не видит.

Чрезвычайно важно ежедневно напоминать детям правила безопасного поведения на улице, не оставлять их без присмотра и не позволять играть вблизи дорог. При переходе проезжей части крепко держите ребенка за руку. Малолетних лучше взять на руки.

Сопровождая ребенка, выбирайте наиболее безопасный путь и обязательно поясняйте на конкретных примерах, что можно и чего нельзя делать во время перехода дороги. Учите ребенка быть сконцентрированным и внимательным во время пересечения проезжей части. Будьте для детей примером правильного и безопасного поведения на дороге.

Водителям средств персональной мобильности и велосипедов

В последние годы мы стали свидетелями активного использования в дорожном движении так называемых средств персональной мобильности и возрастающего интереса к передвижению на велосипедах.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся движения на данных транспортных средствах.

Отныне средство персональной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км/ч, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам.

Таким образом, устройства, которые способны развивать скорость свыше 25 км/ч приравниваются к мопедам или мотоциклам, а соответственно для управления ими нужна регистрация транспортного средства и водительское удостоверение.

Шеринговые кампании активно предлагают всем желающим электросамокаты, предоставляя возможность взять их в аренду, родители покупают детям электросамокаты в подарок.

Однако важно знать, что в ПДД предусмотрен запрет на использование средств персональной мобильности детьми до 14 лет без сопровождения взрослого.

Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах (жилая зона — территория, въезды и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке, территория садоводческого товарищества или дачного кооператива).

Всем водителям средств персональной мобильности запрещается движение в пешеходной зоне! (пешеходная зона — территория, предназначенная для движения пешеходов и велосипедистов, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны»)

Водителю велосипеда до четырнадцати лет запрещается управлять велосипедом по проезжей части и обочине без сопровождения взрослого. Разрешается кататься на велосипеде в пешеходных и жилых зонах, по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам.

В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории пешеходы, велосипедисты и водители средств персональной мобильности (кроме пешеходных зон) могут передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. При этом они имеют преимущество, но не должны необоснованно препятствовать движению иных транспортных средств.

Передвигаться на средствах персональной мобильности и велосипедах необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Однако в условиях снегопада и (или) гололедицы двигаться по проезжей части дороги и обочине запрещено.

Кроме того водителю средства персональной мобильности запрещается:

двигаться по тротуару, если масса СПМ превышает 35 килограммов;

оставлять СПМ в местах, где это создает препятствия для движения иных участников дорожного движения.

Водителю средства персональной мобильности рекомендуется использовать защитный шлем.

Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и переходить проезжую часть (катить велосипед или СПМ рядом) с соблюдением требований для пешеходов.

С 14 лет велосипедист и водитель средства персональной мобильности могут не спешиваться при пересечении проезжей части в следующих случаях:

при движении по велосипедному переезду на разрешающий сигнал транспортного светофора для велосипедистов (на таких светофорах на сигналы нанесены силуэты велосипеда либо под транспортным светофором установлена обозначающая табличка белого цвета с черным силуэтом велосипеда);

при движении по линии тротуаров или обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам;

на перекрестке при движении по велодорожке или не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги (когда это допускается). При этом велосипедист, водитель средства персональной мобильности обязаны руководствоваться требованиями транспортных светофоров или регулировщика для транспортных средств, а на нерегулируемом перекрестке — правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета;

при движении по регулируемому пешеходному переходу на котором установлены специальные таблички.

По велосипедному переезду, по линии тротуаров или обочин пересекать проезжую часть необходимо со скоростью идущего шагом пешехода, при этом важно заблаговременно снизить скорость движения и выезжать на проезжую часть, убедившись в безопасности.

Запрещается двигаться на средстве персональной мобильности в населенном пункте со скоростью более 10 км/час. Исключение — велодорожки и край проезжей части: здесь можно ехать до 25 км/час.

При движении в темное время суток или при недостаточной видимости (дождь, туман) на велосипеде и средстве персональной мобильности должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист и водитель СПМ должен быть одет в одежду повышенной видимости со световозвращающими элементами.

Велосипедисту и водителю средства персональной мобильности запрещается:

использовать технически неисправные транспортные средства и оборудованные с нарушением требований;

перевозить пассажиров;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством;

буксировать велосипед и велосипедом;

буксировать средство персональной мобильности и средством персональной мобильности;

двигаться на велосипеде и средстве персональной мобильности (при наличии более одного колеса) на одном колесе; не держась за руль (при его наличии) обеими руками, кроме случаев подачи сигнала рукой; не держа ноги на педалях (подножках, платформе).

Всегда необходимо помнить, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны в разы быть внимательнее и осторожнее других участников дорожного движения.

Мопед и мотоцикл

Контролируйте досуг подростков, исключите доступ несовершеннолетних к автомобилям, мотоциклам и мопедам без определенных знаний и навыков вождения.

Детям до 16 лет нельзя садиться за руль мопеда (скутера). Прежде чем ощутить себя водителем мопеда, подросток обязан сдать экзамен в ГАИ и получить удостоверение соответствующей категории.

Для получения водительского удостоверения категории «АМ» (мопеды), необходимо в порядке самоподготовки сдать в ГАИ теоретический экзамен по ПДД.

Мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и не более 4 кВт и имеющее максимальную конструктивную скорость движения, определенную его техническими характеристиками, не более 50 км/ч.

Право на управление механическим транспортным средством подкатегории А1 (легкий мотоцикл) предоставляется лицам, достигшим 16-летнего возраста, при этом необходимо сдать, как теоретический экзамен на знание ПДД, так и практический.

Подкатегория «А1» — мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы).

Лица, окончившие обучение в учебной организации на категорию «А», с 18 лет имеют право на управление механическим транспортным средством категории «А» (мотоциклы) после успешной сдачи соответствующих экзаменов.

Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим транспортным средством, является административным правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. То же действие, совершенное повторно в течение года, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 б.в. или общественные работы, либо административный арест сроком до 15 суток. Неоднократное управление транспортным средством без права управления влечет уголовную ответственность и наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 6 месяцев.

Для управления мопедом (скутером) требуется наличие водительского удостоверения категории «АМ». Обязательны своевременная регистрация транспортного средства, прохождение технического осмотра и страхование гражданской ответственности.

Следует знать, что скорость движения мопеда значительно ниже остальных транспортных средств на дороге, а значит для того, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения, двигаться на мопеде разрешено не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги. При этом выезд далее 1 метра от ее правого края допускается лишь для объезда препятствия и для поворота налево или разворота, а также в случаях, когда полоса движения предназначена только для поворота направо.

Таким образом, находясь в стороне от основного транспортного потока, водитель мопеда и сам находится в большей безопасности и никому не мешает.

При движении на мопеде водитель обязан быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

Как и любое транспортное средства мопед (скутер) должен эксплуатироваться только в технически исправном состоянии, без каких-либо переделок. Также в ПДД определен еще ряд запретов для водителя мопеда, а именно:

нельзя двигаться на одном колесе, не держась за руль или не держа ноги на подножках, т.к. при такой посадке за рулем вы не в полной мере можете контролировать поведение мопеда, и не сможете вовремя среагировать на изменившуюся дорожную обстановку;

на мопеде нельзя перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией мопеда, а также находящихся в состоянии опьянения; в случае наличия предусмотренного места — пассажир должен быть старше 12 лет;

запрещено перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством;

водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников.

Управление мототехникой требует безупречных навыков вождения, концентрации внимания, точной оценки дорожной ситуации, осторожности и дисциплинированности. Но, к сожалению, не все мотолюбители в полной мере осознают опасность своего средства передвижения. Практика показывает, что секундная потеря бдительности на дороге может привести к ДТП с тяжелыми последствиями.

Пассажиры

Получить травму или погибнуть в дорожном происшествии рискуют люди, не пристегнутые ремнем безопасности, сидящие как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. В случае ДТП не пристегнутый пассажир с заднего сидения будет выброшен инерционной силой вперед. В результате он может вылететь через ветровое стекло, либо травмировать тех, кто сидит рядом и впереди. Именно поэтому в Правилах дорожного движения закреплено требование об обязательном использовании ремней безопасности всеми, находящимися в автомобиле.

Водитель обязан быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

В свою очередь пассажир обязан быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве, а при поездке на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме.

Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма, и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка.

Отправляясь в поездку на автомобиле (как легковом, так и грузовом), не забывайте о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, соответствующего его весу и росту. Удерживающее устройство должно быть правильно установлено и закреплено в автомобиле.

Детей, достигших 12-летнего возраста, или рост которых превышает 150 сантиметров можно перевозить без удерживающих устройств, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.

Несоблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и мотошлемов является одной из сопутствующих причин высокой тяжести последствий ДТП.

Нарушение правил перевозки пассажиров в соответствии с ч.6 ст. 18.13 КоАП Республики Беларусь влечет наложение штрафа в размере до 4 б.в. Повторное такое нарушение в течение года наказывается штрафом от 2 до 8 б.в.

Как правильно выбрать детское автокресло? Этим вопросом задаются все ответственные родители.

Для перевозки малышей первого года жизни нужно выбирать автолюльку или кресло с маркировкой группы 0/0+, которое подходит для ребенка весом до 13 кг.

кресло должно располагаться осязательно против движения, пели усадить ребенка лицом по ходу движения, то даже при резком торможении хрупкая шея не удержит тяжелую голову. При этом детское устройство допустимо располагать как на заднем, так и на переднем сиденье. Но подушка безопасности должна быть отключена! В кресле ребенок должен надежно фиксироваться внутренними пятиточечными ремнями безопасности.

Крепиться автокресла могут на штатный ремень безопасности, или на специальную систему крепления isofix, которая присутствует во всех автомобилях, произведенных после 2006 г. Проверьте, чтобы кресло не двигалось более чем на 2 см в стороны. Это важно для безопасности малыша.

Для детей от года и весом до 18 кг необходимо выбирать автокресло, где присутствует маркировка группы 1 (рост до 100 см).

Помимо кресел на базе, уже можно использовать так называемые кресла-трансформеры, которые могут разбираться до бустера, и использоваться до 36 кг или 150 см. Они менее громоздкие, но не менее безопасные. В таких креслах до 3-4 лет ребенок пристегивается внутренними пятиточечными ремнями, а затем автомобильным штатным ремнем безопасности. Устанавливать кресло необходимо по ходу движения, закреплять его с помощью ремней безопасности или системы ISOFIX. Следите за тем, чтобы кресло было надежно закреплено.

После 4 лет ребенок относится ко второй группе, если его вес составляет от 15 кг, а рост от 100 см. Если вы выбрали универсальные варианты, где присутствовала нулевая или 1-ая группы, снимайте пятиточечные внутренние ремни и пристегивайте ребенка автомобильным штатным ремнем безопасности. В таком случае ремень удерживает и кресло, и ребенка. Если ваше кресло имеет систему ISOFIX, используйте её для дополнительной надежности. Детское автокресло в этом возрасте служит направляющей для ремня безопасности, чтобы при аварийной ситуации ремень правильно удержал ребенка. Повысить надежность можно, снабдив диагональную лямку специальным фиксатором. Он также незаменим, если непоседа норовит растянуть шлейки. При этом диагональная часть ремня безопасности должна проходить через плечо, а не шею ребенка, а поясная — по линии бедер, но не живота. Это важно!

Ремень безопасности должен плотно прилегать к телу, чтобы обеспечить максимальную защиту. Используйте накладки на ремень для дополнительного комфорта и безопасности.

Бустеры. Их можно использовать, когда рост ребенка достиг 125 см, обычно это дети старше 6 лет. Маркировка: группа 3 или вес более 22 кг. Бустеры бывают различных форм и размеров, с креплением isofix и без, но главная их задача — приподнять ребенка, когда он пристегнут автомобильным ремнем безопасности. Убедитесь, что ремень безопасности проходит по плечу и бедрам, а не по шее или животу. Пристегивайте ремень безопасности так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка и не был перекручен. Используйте накладки на ремни безопасности для дополнительного комфорта.

Удерживающие устройства необходимо использовать от рождения и до 12 лет либо до достижения ребенком роста 150 см. Тогда Ваш ребенок будет в безопасности, а правильно подобранное детское автокресло обеспечит комфорт.

Юных пассажиров, достигших 12-летнего возраста, либо роста, который превышает 150 см, можно перевозить без автокресла или бустера, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.

Не забывайте, что безопасность в автомобиле — это не только правила, но и привычка! Объясняйте ребенку, почему важно всегда быть пристегнутым!

Никогда не оставляйте малыша одного в машине, даже на короткий срок. Следуя этим простым правилам, вы сможете обеспечить безопасность вашего ребенка в автомобиле.

ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД