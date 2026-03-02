Работа президиума прошла при участии депутатов базового и первичного уровней.

О мерах по обеспечению кадровой безопасности и закреплению молодых специалистов рассказала начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова. Она подчеркнула, что распоряжением председателя райисполкома утвержден перечень наиболее востребованных должностей. В настоящее время мониторинг кадровых перемещений осуществляется в 16 организациях района по перечню из 101 позиции, включая 66 должностей служащих и 35 профессий рабочих.

Важную роль в закрепляемости кадров играют наниматели. Именно руководители на местах должны быть заинтересованы в том, чтобы удержать специалистов, создавать для них достойные условия труда и быта, лично изучать жизненную ситуацию каждого работника и принимать необходимые меры для устранения причин возможного увольнения. Лилия Васильевна также напомнила о предусмотренных мерах поддержки молодых кадров, включая компенсацию найма жилья и «подъемные» выплаты.

Особое внимание уделяется профориентационной работе и подготовке кадров. Совместно с руководителями организаций проводится целенаправленная работа по заключению договоров на целевую подготовку. По итогам прошлого года заключен 81 договор, что превышает показатель 2024-го. Из них 24 договора – с учреждениями высшего образования, 46 – среднего специального и 11 – профессионально-технического.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко проинформировала, что в 2025 году в район прибыло 152 молодых специалиста, большинство из которых трудоустроились в сельское хозяйство. Уровень закрепляемости специалистов, завершивших отработку, составил порядка 70%. Кроме того, по словам Елены Михайловны, в районе создаются все необходимые условия для самореализации молодежи, проводятся спортивно-патриотические игры, общественные и культурные мероприятия.

О результатах мониторинга кадровых перемещений в организациях района доложила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович. Она отметила положительную динамику: количество уволенных в порядке перевода и по соглашению сторон снизилось по сравнению с прошлым годом.

На утверждение президиума был вынесен и ряд документов, регламентирующих деятельность Совета в 2026 году. Главный специалист райсовета Вероника Ацаева ознакомила с графиками приема избирателей по личным вопросам депутатами райсовета, проведения дней депутата, встреч информационно-пропагандистской группы, дней сельского Совета, а также учебы депутатов и представителей органов территориального самоуправления.

На заседании был утвержден состав Молодежного совета при районном Совете депутатов четвертого созыва.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко