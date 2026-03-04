«Этот день объединяет поколения людей, для которых служение закону, защита жизни и спокойствия граждан стали делом чести и смыслом жизни».

В летопись милицейской службы Гомельщины вписано немало героических страниц. Во все времена сотрудники органов внутренних дел оставались символом стойкости, мужества и верности присяге, говорится в поздравлении:

«Ежедневно, порой рискуя собой, вы обеспечиваете правопорядок, общественную безопасность и стабильность, укрепляя доверие людей к государству и закону».

Особые слова признательности губернатор выразил ветеранам:

«Ваш профессиональный и жизненный опыт, нравственные ориентиры и преданность службе – надежный фундамент, на котором воспитывается молодое поколение сотрудников, продолжающее лучшие традиции милиции региона».

