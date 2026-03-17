Руководители ознакомились с работой цеха по производству сельскохозяйственной продукции ОАО «Мозырьсоль». За последние три года здесь построены две откормочные площадки по выращиванию бычков: на 400 голов в Новом Высоком и на 1400 голов в Жуках.

Предприятие учувствует в программе развития Припятского Полесья, все доведенные показатели за 2025 год выполнены в полном объеме: увеличены площади сельскохозяйственных угодий, выросла численность поголовья.

Руководителям рассказали о строительстве сараев нового типа с современными системами навозоудаления и удаления влаги. На предприятии поделились планами по вводу нового молочного комплекса в деревне Новое Высокое на тысячу голов.

