Министерство ЖКХ проинформировало о новых тарифах на тепловую энергию. Соответствующее решение принято регулятором — Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).





Постановлением от 2 марта 2026 года определены тарифы для организаций, работающих в сфере ЖКХ, а также застройщиков и товариществ собственников.

Сколько придется платить?

Тарифы на 1 Гкал тепловой энергии:

до 31 мая 2026 года — 26,15 белорусских рублей;

с 1 июня 2026 года — 28,06 белорусских рублей.

Постановление уже вступило в силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2026 года.

