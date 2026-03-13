В преддверии Дня православной книги, который отмечается 14 марта, в центральной библиотеке прошел час духовности «Сила надежды и доброго слова».

Мероприятие посетили учащиеся гимназии райцентра. Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко рассказал ребятам о роли православной книги в жизни людей и значении духовности в наше время. Учащиеся также узнали почему стоит посещать храм, как следует себя вести в период поста и ознакомились с выставкой православной литературы.