Решением Гомельского облисполкома установлены новые тарифы на городские и пригородные пассажирские перевозки. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Так, тариф на разовую поездку в общественном транспорте на обычном и скоростном маршруте установлен на уровне 1,05 рубля, за поездку на автобусе по экспресс-маршруту – 1,15 рубля. К слову, такой же тариф действует в Брестской и Витебской областях.

Вместе с тарифами на разовые поездки выросла и стоимость проездных билетов. Так, проездной на автобус или троллейбус на месяц в городе с численностью населения свыше 250 человек будет стоить 47,25 рубля, на оба вида транспорта – 63,06 рубля. В городах, где проживает от 50 до 250 тысяч человек, проездной на автобус на месяц немного дешевле – 46 рублей. В населенных пунктах с количеством населения менее 50 тысяч «безлимит» на поездки в общественном транспорте обойдется в 40,16 рубля.

Также документом установлены цены на проездной на полмесяца, декаду и один календарный день. Подробнее смотрите в таблице.

