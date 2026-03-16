14 марта в 3.38 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в п. Интернационал Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:

— не курите в постели и в других местах для сна;

— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;

— не курите рядом с легковоспламеняющимися материалами и горючими жидкостями;

— никогда не курите в состоянии алкогольного опьянения;

— соблюдение этих простых правил может спасти жизнь и предотвратить трагедии.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС