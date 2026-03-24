В ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» продолжается сев яровых зерновых. Первыми в подкормленную удобрениями землю отправляются семена овса.

В поле у поселка Красное Знамя процессом руководит агроном-семеновод Наталья Шевцова. Она рассказала, что под овес в сельхозпредприятии отведено 600 гектаров, 80 из которых уже засеяны. Семенами этой культуры хозяйство обеспечено в полном объеме. Их подвозит тракторист-машинист Игорь Гриб, а вносит в почву его коллега Дмитрий Свердлов. Несмотря на то, что Игорь Петрович находится на заслуженном отдыхе, он продолжает работать в сельхозпредприятии на разных участках.

Его напарник Дмитрий Свердлов уже седьмой год подряд каждую весну занят на посевной, поэтому знает все тонкости процесса и понимает, насколько важно соблюдать в этой ответственной работе рекомендации агронома.

– Настраиваю сеялку на определенную глубину. Ведь если ее не соблюдать, то всходы будут неравномерными, а растения – слабыми. Как следствие, может снизиться урожайность, – отметил Дмитрий Юрьевич. – В посевной, как и в любом другом сельскохозяйственном деле, мелочей нет.

По окончании сева ярового овса аграриев ожидают ячмень, пшеница, зернобобовые культуры, картофель, кукуруза на зерно и зеленую массу.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора