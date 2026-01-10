Об отдельных промежуточных результатах сообщила руководитель Центра анализа гражданских инициатив БИСИ «Народная пятилетка» Екатерина РЕЧИЦ.

Как показывают промежуточные результаты проводимого в рамках проекта «Народная пятилетка» исследования, в 2026 год белорусское государство и общество вошли в состоянии консенсуса. Достигнуто согласие по всем ключевым направлениям развития на ближайшие пять лет.

Большинство участников опроса оценивают свою жизнь в Беларуси как комфортную, чувствуют заботу государства и понимают, в каком направлении развивается наша страна.

Абсолютной ценностью является мир и безопасность. В топ-5 достижений, которые нужно сохранить в первую очередь, наряду с суверенитетом и независимостью Беларуси граждане относят стабильность экономического развития, уровень жизни и народного благосостояния, уровень оказания медицинских услуг, качество отечественных продуктов питания и товаров промышленного производства.

В числе главных событий прошлого года, по мнению граждан, – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и невовлечение Беларуси в современные горячие конфликты. Важное значение отводится выборам Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, Посланию Главы государства белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания, объявлению 2025 года Годом благоустройства, размещению на территории Беларуси «Орешника», решению о строительстве третьего блока БелАЭС, частичному снятию с белорусских предприятий санкций, продлению безвиз, участию Беларуси в ШОС и БРИКС.

Белорусы уверены в будущем и ожидают изменений социально-экономической ситуации в 2026 году к лучшему.

Большинство наших граждан волнуют такие направления развития страны, как укрепление мира и безопасности, экономическое развитие, доступность здравоохранения. Для каждого третьего из опрошенных актуальны справедливое ценообразование, повышение качества образования, строительство жилья. Для каждого пятого – вопросы продовольственной безопасности, охраны окружающей среды, повышения авторитета Беларуси на международной арене.

При этом большинство граждан не просто интересуются жизнью страны, но и выражают готовность более активного личного участия в подготовке и принятии социально значимых решений.

Исследование продлится до 15 января. Каждый неравнодушный гражданин, находящийся на территории нашей страны, может анонимно внести свои предложения и инициативы, ответить на вопросы анкеты и блиц-опроса, перейдя по соответствующему QR-коду или по ссылке на «Меркаванне.бел».

НАРОДНАЯ ПЯТИЛЕТКА