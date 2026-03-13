21 марта на Будакошелевщине пройдет районный субботник.

Заработанные денежные средства будут направлены на благоустройство г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района. Перечислять деньги необходимо на отдельный текущий счет райисполкома BY48 АКВВ 3641 4120 0004 5000 0000, открытый в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, д. 6а, БИК АКВВВY2Х, УНП 400041635, назначение платежа «Денежные средства, заработанные на районном субботнике 21 марта 2026 г.».

Приглашаем всех присоединиться и принять участие в общем благом деле.