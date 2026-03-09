Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, стартует сегодня в Конституционном Суде в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила секретарь ЦК БРСМ Светлана Павленина.



Главными героями торжества станут 14-летние юноши и девушки — представители всех областей и города Минска. Всего 25 человек. Паспорт гражданина Республики Беларусь молодым людям вручат председатель Конституционного Суда Сергей Сивец и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский. Традиционно в рамках церемонии ребятам вручаются также символичные подарки. Участники мероприятия получат брендированный бокс с Конституцией и государственным флагом, а также спилс-карту — набор магнитных элементов, выполненных в форме территориальных единиц нашей страны.

Патриотическая инициатива была предложена БРСМ в 2004 году. За эти годы она приобрела широкую популярность среди молодежи и по праву считается одной из важных традиций нашей страны. Торжественное вручение паспортов подросткам подчеркивает их переход во взрослую жизнь, позволяет еще лучше осознать, что теперь они стали полноправными гражданами Беларуси, ответственными перед ней и ее законами. День Конституции Беларуси ежегодно отмечается 15 марта. Основной закон определяет основы государственной власти и общественной жизни, гарантирует основные права и свободы граждан, определяет основы демократического социального правового государства, а также является важным фактором для формирования гражданской идентичности и национальной самобытности белорусов.

Мероприятия акции пройдут 9-15 марта во всех регионах Беларуси.